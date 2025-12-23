張文犯案當下「0位捷運警察」 議員：1小時勤務空檔

台北市 / 綜合報導

台北市19日發生隨機攻擊事件，國民黨台北市議員游淑慧爆料，事發當時台北捷運站內完全沒有捷運警察！根據資料顯示，5點23分嫌犯丟擲煙霧彈之後，26分站長及保全人員趕抵現場，但直到嫌犯逃離，5點33分時捷運警察才出現，中間出現大約9分多鐘的空檔，原因之一就是當天下午3點到5點有巡邏勤務，但下一班巡邏要到6點才開始，中間有一小時空班，現在也掀起檢討聲浪。

捷運警察在車廂內，全副武裝來回巡視，確保乘客安全，原本雙北捷運117站，由220名捷運警察，4個分隊負責，隨機攻擊事件後，每日加派動員320名警力，尤其事發地點北車與中山站，平均20名以上是平常兩倍，但時間拉回，19日事件發生當天，，事發第一時間，英勇抵擋嫌犯的余家昶倒臥在地，旁邊只有熱心民眾跟站長，時間大約是5點26分左右，不過直到嫌犯離開，5點33分時捷運警察才出現，中間約出現10分鐘的空檔。

台北市議員(國)游淑慧說：「站長在兩分鐘之內就抵達了，而捷運警察到九分鐘之後，而且人犯都已經逃逸了他才抵達，我覺得非常的訝異，他們怎麼在排班的時候，會出現一個小時的這個空窗期。」

北捷及市警局提出專案報告，議員追問之下才發現，原來當時下班下課尖峰時段，台北車站、台北捷運站，站體內居然完全沒有警察。台北市議員(國)游淑慧說：「如果捷警本身就在站體內，他跟站長在同一個時間抵達的話，是不是就有機會在站內就抓到張文。」

捷運警察隊隊長廖洛育說：「我們無法預判案件會發生在，何時何地或何處，所以我們只能以交錯編排勤務的方式，以期在案件發生在任何時地時以期在案件發生在任何時地時，能夠以儘快的速度趕赴現場，造成了勤務的罅隙，這一點我們回去會持續來精進跟檢討。

按照現有SOP，捷運警察的轄區以捷運站分段，捷警會搭乘捷運來回各站巡視，不會長時間駐守同一站，震驚社會的隨機攻擊事件奪走3人無辜生命，社會防護網如何健全，是避免憾事再度發生的重要關鍵。

