張文犯案第二波「警方動作慢」？他平反曝阿sir當下棄車衝誠品

張文隨機攻擊案釀成重大傷亡，有位員警在社群平台Threads上吐露心聲，回應外界對19日北捷及誠品南西店砍人案，員警動作太慢的質疑，他描述當天緊急出勤的真實處境，表示員警當下都直接棄車衝，希望民眾理解基層警力面對突發事件的壓力。

張文攻擊事件釀成重大死傷。（圖／中天新聞）

「誰叫領這份薪水帶這把槍」，該名員警坦言，雖然也是有家庭的人，面對危險同樣會害怕，但職責所在仍必須衝向現場。他回憶當天情況，聽到無線電通報有人丟煙霧彈時，立即著裝準備，隨後又聽到有人血流不止的消息，在下班尖峰時段穿越人車，趕抵現場時間不到三分鐘，「無線電喊完有人丟煙霧彈我們已經在穿防彈背心了，接下來就是聽到無線電喊有人血流不止需要支援，在下班時間我們穿過眾多人車花不到三分鐘抵達現場，這種速度還不夠快嗎？」

員警上網發文。（圖／翻攝Threads）

現場狀況混亂，地面血跡斑斑，員警必須在資訊不明的情況下快速判斷，該名員警嘆道，「警察是跟民眾反方向跑的人」，當其他人逃離時，他們必須迎向危險。接獲嫌犯可能藏匿四樓、有民眾躲在廁所的訊息後，員警們槍上膛逐間搜索，心中既擔心誤傷無辜，也恐懼自己遭到攻擊，「當我們往裡面衝的時候我相信在場的民眾應該都有看到警察是跟民眾反方向跑，那種你不知道什麼狀況但地上都是血還是要硬著頭皮上的感覺，只有我們才懂」、「我們槍上膛也一間一間搜索怕打到民眾，但也更怕自己被砍，那種心裡壓力只有在場的同事才知道，說實在我們也是有家庭的人 這種危險的事情誰不害怕？」

張文攻擊事件釀成重大死傷。（圖／中天新聞）

這種只有現場同仁才能體會的心理壓力，讓該員警感觸良多，文章發布後獲得大量支持，多數網友肯定基層警察的付出。有人表示「警察不是通靈，抓人不是拉一條時間軸就能完成」，也有個性內向的民眾事後特地靠近警察，用手機打出「感謝警察」的字樣給對方看，不敢直接開口表達，對此該名員警感謝所有人的打氣，表示這些溫暖的話語是很大的補血，也期盼大家永遠不需要撥打110求助。

張文逃到誠品南西店頂樓。（圖／翻攝畫面）

不過也有民眾質疑警方，在張文於北車犯案後，沒有掌握其行蹤才因此讓他前往中山站商圈行兇，對此也有民眾留言表示，當下是下班時間，「我親眼看見有多名警察為了趕往現場追捕嫌犯，紛紛丟下機車往案發地點狂奔，大家都在跑、他們往裡面衝，員警冒險犯難的精神讓我看了相當感動」。

張文最後墜樓身亡。（圖／翻攝畫面）

張文攜帶的一整箱汽油彈，被57歲男子余家昶捨命擋下。（圖／翻攝畫面）

學生寫信給慘死張文刀下的余先生。（圖／中天新聞）

一些民眾20日白天在中山站商圈獻花致哀。（圖／中天新聞）

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

