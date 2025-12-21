張文犯案籌備半年！驚見標註「攻擊、縱火點」 連吃飯睡覺都規劃

警方破解張文平板與雲端資料，發現其疑似籌畫犯案長達半年。（圖／東森新聞）





台北捷運與中山商圈隨機攻擊案釀4死11傷，警方追查犯嫌張文犯案動機與是否有共犯，近期偵辦出現新進展。專案小組解鎖其平板並解析雲端硬碟後，發現張文疑似早在案發前半年便開始建構「犯罪計畫書」，不僅以地圖標記攻擊與縱火目標，還精算動線與時間，連日常作息如用餐、休息、睡眠都列入管理，顯示其行動具有高度計畫性。

警方指出，張文下載的Google地圖上可見多處標註，疑似以紅點標記縱火地點，並以紅圈圈出人潮密集、出入口複雜的北車M7周邊與捷運中山站外，旁邊甚至留有「攻擊」字樣，他更計算各路徑所需時間。專案人員比對19日案發當天軌跡後發現，整體節奏與其事前規劃高度吻合，幾乎按表執行，顯示其可能曾多次探勘。

廣告 廣告

調查也顯示，張文疑似具備反偵查意識。警方在其租屋處與旅館未發現明顯手機使用跡象，推測其平時以筆電、iPad連接Wi-Fi上網，減少通聯可追查性。金流方面，張文住宿與消費多以現金支付，帳戶存款接近見底，僅見家人零星匯款，暫未發現可疑資金往來或明確共犯線索，警方因此研判本案仍偏向「孤狼式犯案」。

回顧案發經過，張文19日下午先在北車周邊丟擲煙霧彈並企圖引燃汽油彈，期間遭民眾制止後持刀行凶。其後疑返回旅館短暫整備，傍晚再轉往中山站與商圈發動第二波攻擊，並闖入誠品南西店內隨機刺殺，最終逃往高處墜樓死亡。

更多東森新聞報導

張文冷血犯案 竟有人提案「禁孩取單名」犯眾怒

張文殺4人「父母變賣家產賠償」？律師曝關鍵

快訊／點名攻擊高雄車站！男子遭上銬帶走 發文原因曝光

