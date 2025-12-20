張文犯案計劃雲端全曝光 57歲英勇男意外擋下屠殺行動

【緯來新聞網】北捷19日接連爆發攻擊事件，涉及台北車站與中山站周邊區域。警方深入調查後發現，犯案男子張文為逃兵通緝犯年僅27歲，其原始行動規模遠大於實際造成的影響。警方指出，張文計畫以縱火混亂為掩護，進行多點隨機砍人，但由於實施過程出現誤差，未能完全照計畫執行，幸而減少潛在傷亡。

張文犯案計劃雲端全曝光。（圖／翻攝畫面）

根據警方調查，張文自今年中開始即著手策劃，並透過雲端文件記錄整體行動流程，內容與當天實際情況高度一致，研判早已精心布局，非一時衝動所致。



警方透露，張文原先打算在台北車站M7出口處點燃汽油彈，接著丟出煙霧彈製造視線障礙，再進行無差別攻擊，計畫之後再轉往南京西路一帶商場延續暴力行為，甚至已設想進入商場內部攻擊，僅未決定明確目標店家。



但當張文拖著裝滿多枚汽油彈的行李箱準備縱火時，遭余姓民眾阻止，過程中行李箱不慎自燃，造成汽油彈無法取出，他只得放棄計畫，匆忙離開現場。張文行動失敗後返回下榻旅館，改變裝備配置，重新穿戴護具，攜帶刀械與煙霧彈後再度出門。隨後，他從中山地下街一路移動至南京西路，在誠品南西館外投擲煙霧彈，再次試圖引發混亂，接著闖入館內對路人動刀攻擊。



警方指出，現場一度陷入恐慌，在民眾協助下，執勤員警迅速掌握張文去向。眼見警方靠近，張文臨時放棄原本打算逐層攻擊商場的構想，僅在館內造成數人受傷後便逃往頂樓，最後墜樓身亡，整起案件方才落幕。





★《緯來新聞網》提醒您：暴力及違法行為，請勿模仿 ★

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

張書偉6月喜宴邀前女友全家「不用包」 勇兔神回：沒收到喜帖

金馬61／張艾嘉回台了！挺侯孝賢到底 曝心中最大遺珠是她