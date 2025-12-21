張文犯案計畫雲端內容曝！「他」意外擋恐怖屠殺行動

社會中心／徐詩詠報導

北市19日發生駭人隨機殺人事件，兇嫌張文在台北車站施放煙霧彈後，便陸續在北車、中山站朝人揮刀，導致3位無辜民眾身亡。後續在警力包圍下，張文疑似畏罪墜樓身亡。警方前往張文家中搜索後發現，年僅27歲的他，原定計畫規模遠大於實際行動。





張文犯案計畫雲端內容全曝光！ 全靠「57歲英勇男」意外擋恐怖屠殺行動

汽油彈遭意外燒毀，導致張文計畫受到影響。（圖／翻攝畫面）根據《鏡週刊》報導，警方調查後發現，張文原定計畫是在多處縱火、製造混亂後才進行隨機攻擊路人，其中一個縱火點就是在台北車站M7，張文除了攜帶煙霧彈外，更自製汽油彈，打算引發火災後，再利用煙霧彈影響視線進行隨機砍殺。只不過當張文要取出汽油彈時，遭57歲的余姓保全（送醫後不治）阻止，意外讓裝有汽油彈的袋子燃燒。計畫被打亂的張文才假裝路人逃離現場，並前往千惠飯店內部更衣藏匿。

張文後續墜地身亡。（圖／民視新聞資料照）換裝結束後，張文便徒步前往捷運中山站，再度施放煙霧彈後隨機砍殺路人，後續更一路殺進百貨公司內部，在警力包圍下墜樓身亡。警方指出，張文犯案過程和雲端文件提及的犯罪計畫高度吻合，並指出張文是在今年中旬就開始策畫，形同準備了半年才親自執行這項駭人計畫。

