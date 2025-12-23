張文犯案金流曝光！保全公司離職無收入、父母金援 郵局戶頭僅剩39元

記者林盈君／台北報導

本月19日，27歲嫌犯張文涉隨機殺人案，利用煙霧彈及汽油彈製造慌亂，再持30公分長刀揮砍，於台北車站M7出口、捷運中山站、誠品南西店內，釀4死11傷悲劇。而警方也破獲張文犯案動線，以及其平板電腦裡、雲端內，還存有詳細的「犯案計劃書」，其中包括變裝、製造汽油彈、逃亡路線等等。今（23日）上午，台北市警局召開記者會，說明張文一案的偵辦進度。

張文涉隨機殺人案，釀4死11傷悲劇，圖為超商取貨畫面。（圖／翻攝畫面）

警方指出，專案小組持續針對張文的金流、犯案工具來源及，進行調查分析，經過調查，張文固定使用其名下的中華郵政帳戶，根據帳戶明細顯示，張文家屬自2023年底到2025年10月間，約每3個月會匯款3萬至6萬不等金額，共計匯入約37萬元，而張文自2023年8月間，自保全公司離職後即無收入，支出全倚賴當保全收入存款及家屬金援，戶頭餘額僅剩39元。

張文隨機殺人釀4死11傷，民眾獻上花束悼念死者。（圖／資料照）

另外，經過調查，張文犯案用的裝備、犯案工具及刀械來源，均來自購物平台網購而來，本案計查扣13把刀械，其中有3把長刀，分別價格2300元至2700元不等、10把短刀，分別價格600餘元，均係透過超商等管道取貨。而專案小組擴大調查，確認張文為獨自1人行動。

另外也查出，張文瑜19日犯案前一天，也就是18日晚間6時許，有先前往誠品南西店踩點，他當時線上5樓，確認至5A夾層及頂樓之樓梯位置後，又跑到4樓詢問服務台，表示想「拍攝對面文創園區聖誕樹」，詢問是否能登上頂樓，卻被客服人員以該區域未對外開放婉拒。

張文隨機殺人釀4死11傷。（圖／資料照）

專案小組掌握張文採購時間、清單及場勘畫面，研判其經過縝密規劃與準備，預謀犯案至為明顯。而專案小組為儘快釐清張嫌的犯案動機，請民眾若知悉張嫌犯罪工具、交往情形、薪資財務與酬庸等相關資訊，請撥打北市警局檢舉專線「02-23817263」或「110」報案專線。

張文隨機殺人釀4死11傷，北車丟擲煙霧彈畫面曝光。（圖／資料照）

張文隨機殺人釀4死11傷，北車丟擲煙霧彈畫面曝光。（圖／資料照）

