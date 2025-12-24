張文犯案關鍵藏電競筆電 BitLocker上鎖逼刑事局暴力破解

張文在租屋處縱火。警政署提供

27歲張文19日犯下台北捷運、中山商圈隨機攻擊案，造成3死11傷後墜樓身亡。 專案小組在其公園路租屋處查獲一台遭焚毀的筆電，硬碟完好卻送交刑事局解密受阻，原因是該機為華碩ROG 2023年推出的頂級電競筆電Strix SCAR 18，採用Windows 11預設的「BitLocker」加密。警方在向原廠與微軟求助未果後，已改採「暴力破解」，逐一測試48字元數字密碼，盼能打開張文殺人計畫的「黑盒子」。

據了解，該筆電採用Windows 11預設的「BitLocker」磁碟加密技術，資料處於高度加密狀態，無法直接存取。刑事局曾向華碩原廠及微軟尋求技術協助，但因涉及使用者隱私與加密機制限制，皆無法協助解鎖。

警方最後決定採取「暴力破解」方式，透過專用軟體逐一測試可能密碼。由於該硬碟設定為48字元數字密碼，理論上須跑完「10的48次方」組合，工程極為浩大，但專案小組仍希望能從中找出任何可用線索，釐清張文是否仍有未曝光的犯案計畫或共犯關係。

警方調查也發現，張文至少籌畫犯案長達1年半，期間刻意與親友斷聯，生活高度封閉。他平時幾乎不用手機對外聯繫，僅透過平板與電腦內的通訊軟體活動，目前查到的聯絡對象僅有房東與房仲。他名下雖有兩支門號，一支已遭停話，另一支則將SIM卡插在平板中使用，刻意避開手機通聯紀錄。

此外，警方也掌握，張文犯案所需的相關裝備，全數透過平板在露天、蝦皮等電商平台購買，行徑相當縝密。專案小組研判，這台遭焚毀卻仍留存資料的ROG筆電，極可能存有張文完整的行動軌跡、心理狀態或計畫內容，後續是否能成功破解，將成為全案調查的重要關鍵。



