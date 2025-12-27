張文犯案關鍵3C曝 日隨機砍15傷2／日橡膠工廠持刀傷人案 嫌犯戴防毒面具隨機砍15人

日本靜岡縣三島市的橫濱橡膠三島工廠，26號發生持刀傷人事件，一度造成15名男子受傷。（圖取自photoAC）

日本靜岡縣三島市有一家橡膠工廠，昨天(12/26)發生駭人的持刀傷人事件。一名據稱和工廠有關的38歲男子，當時手持刀具、還佩戴防毒面具，入內隨機砍人，造成15名男性受傷，其中5人可能傷勢嚴重。警方以涉嫌「殺人未遂」，當場逮捕了這名嫌犯。

夜晚的社區鳴笛聲此起彼落，前來支援的警車和救護車，一輛接一輛，日本靜岡縣三島市的橫濱橡膠三島工廠，26號發生持刀傷人事件，一度造成15名男子受傷。日本記者岩崎陽：「這裡就是事件發生的工廠，現場已經拉起封鎖線，封鎖線內就是工廠的園區範圍，可以看到裡面有很多警察戒備」。

根據日媒報導，犯下恐怖罪行的嫌犯是現年38歲的小山雅貴，當天下午4點左右，小山雅貴手持類似求生刀的刀具來到工廠，還佩戴防毒面具等裝備，甚至潑灑了疑似是漂白劑的液體。

根據消防當局的報告，受傷的15名員工皆為男性，年齡都介於20到50多歲，當中有8人疑似被刀具砍傷，導致有5人的傷勢比較嚴重。三島市居酒屋老闆：「這間工廠的員工平時都回來店裡用餐，對這起事件感到相當震驚和恐懼，如果（嫌犯）不是事前就有計劃，外人是不可能隨便進入工廠，並隨機刺傷他人的啊」。

在經歷這場恐怖隨機砍人案後，原本是24小時全天營運生產輪胎的工廠，馬上宣布取消夜間生產，並強調會全力配合警方調查，日本警方認為，這起案件是單獨犯案，已經依照殺人未遂罪當場逮捕小山，而根據了解，小山同樣也是工廠內的相關人士，不過他的犯案動機和案發經過，目前還在釐清中。

★《鏡新聞》關心您：危險行為，請勿模仿。





