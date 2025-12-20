張文犯案預謀多時！準備17顆煙霧彈、15罐汽油彈、多把刀具闖北車

昨（19）日傍晚，台北車站及捷運中山站發生嚴重隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文攜帶多顆汽油彈、煙霧彈及多把刀具，於尖峰時段在台北車站M7出口及捷運中山站一帶隨機施暴，造成包括嫌犯張文在內4人死亡、11人受傷。今（20）日，張文「軍火庫」也全部曝光了。

27歲嫌犯張文攜帶多顆汽油彈、煙霧彈及多把刀具，於尖峰時段在台北車站M7出口及捷運中山站一帶隨機施暴。（圖/翻攝畫面）

警政署長張榮興報告時說，此案為隨機襲擊案，造成包含張文等共4人死亡、11人受傷，經勘查2處案發地點，在台北捷連連通道發現生存遊戲用品、17顆煙霧彈其中2顆未擊發、15罐汽油彈、戰術背心、刀械等物。此外，警方專案小組在張文中正區租屋處內發現4把刀械、已燒毀筆電、5桶汽油桶、未發現手機，至於張文承租旅館房間發現23罐汽油瓶 、2個平板電腦有上鎖、未發現手機。

根據警方調查整起事件流程，張文當天傍晚5點23分現身台北車站M7出口，身穿防毒面具，攜帶推車，內有大量汽油彈與煙霧彈。他熟練地點燃汽油彈並丟擲，引發現場濃煙與火光，造成民眾驚恐逃竄。隨後，他移動至M8出口，持續投擲煙霧彈與汽油彈。隨著警方趕至現場，張文隨即轉往捷運中山站，並在站外及誠品南西百貨內持刀攻擊無辜民眾，釀成更多傷亡。

事件中，張文曾在攻擊前刻意縱火燒毀其租屋處，疑似試圖轉移警方與消防人員的注意力，顯示其行兇計畫經過縝密籌劃。台北市警察局長李西河透露，警方在嫌犯的住處與隨身物品中，兩部平板電腦中未發現任何書面計畫或言論，因此初步認定為個人隨機襲擊案件。目前，警方正在追查嫌犯的具體動機，並對事件進行深入調查。

