張文犯案「北市呈無政府狀態」黃智賢：立院能不能別卡警政署預算

張文17時27分脫戰術背心及防毒面具，換穿米黃色外套、背一黑色側背包逃離現場。 圖：取自四叉貓(劉宇)臉書

[Newtalk新聞] 北捷台北車站、中山商圈及誠品南西19日發生隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文涉嫌投擲煙霧彈並持刀攻擊民眾，釀成4死11傷的重大傷亡，震驚台灣社會，也引發治安與警政及政治的檢討聲浪。資深媒體人黃智賢發文寫道，台北市政府「肯不肯花預算，費心神處理？若有人心懷不軌，隨便任一角落，都可能出事。台北市長，為什麼不要求立刻改善？」立法院「能不能不要卡警政署的預算？能不能不要再搞助理費的事？能不能不要讓黑金擁有選舉權？能不能在乎一下人民的命？」

黃智賢表示：「1219有政府嗎？我先聲明，我支持並且理解基層警察。所以，不是要檢討基層警察。警察跟民眾一樣，也是受害者。要檢討的，是擁有權力的人。整個1219事件的幾個小時內，台北市呈現的，是無政府狀態。在台灣首善之區。在博愛特區。周遭是最重要的一些政府機關，對面是台北車站。有人在捷運入口地下密閉空間，丟煙霧彈，準備扔汽油彈，用30公分長刀砍人。殺了人，砍傷數人後，為什麼沒有在第一時間被警方阻截圍捕？讓歹徒到誠品南西店再殺人？」

黃智賢提到：「一直到歹徒墜樓，這將近2小時的時間裡，只有英雄余家昶奮起，英勇對抗。只有民眾互相掩護協助。政府呢？快打部隊呢？為什麼竟然可以讓他，從容自若的從捷運地下街，從台北車站走到中山站？若是當煙霧彈出現，余先生被砍時有民眾立刻報案，那警察若不能在3分鐘內趕到，是否可以在10分鐘內趕到？現場有許多目擊者，地下街又有密密麻麻的監視器。警方會查不到他往哪裡跑？不能即時即時抓到他？」

黃智賢質疑：「歹徒走這段路，要10到15分鐘。這段時間裡，警察呢？為什麼警察沒有能力包抄，抓住歹徒？而如果在他回到旅館前，或是從旅館再次出來殺人時，可以逮住他，是不是可以避免誠品的悲劇？北捷承認有『一組』監視器壞掉。說事發前一天，監視器主機硬碟『磁區』壞掉，但有備援。問題是，台北捷運的監控系統，是不是沒有故障警示？是不是要等人工去搜尋監控錄影帶時，才知道監視系統故障？」

黃智賢指出：「北捷地下街是北捷公司管理出租的吧。監視器是北捷的吧。台北市警局可以一秒內，一鍵跨網，接入監視畫面嗎？還是要經過繁雜的手續？台灣是AI、資訊重鎮。而抓歹徒是爭分奪秒，跟死神賽跑。台北市跟北捷的監控系統，現在還是要依靠警方，用人工，肉眼比對。難道不能利用AI辨識、比對監視器畫面？把歹徒從M8到中山站的路徑抓到？難道還要用石器時代的監控系統？還是標案永遠有貪腐弊案？（參考國民黨北市議員陳重文貪汙一審有罪案）」

黃智賢續指：「歹徒上了路面後，沿路的監視器，當然拍到歹徒走到旅館了。但還是靠事後人工肉眼比對。如果監控是AI技術賦能呢？台北市是全台灣最有錢的城市之一，能不能升級監控系統？該不該升級？北捷是如此重要的交通平台。北捷又連結台鐵、高鐵、機場捷運。北捷地下道宛如大型迷宮。但捷運警察員額嚴重不足，連捷運保全人數都不夠。保全也只是派遣員。在地下迷宮，死角處處，要如何確保捷運跟大眾安全？」

黃智賢強調：「台北市政府，肯不肯花預算，費心神處理？若有人心懷不軌，隨便任一角落，都可能出事。台北市長，為什麼不要求立刻改善？台灣各縣市，警察員額本來就嚴重不足。而原本的員額配置，根本不足以應付新增加的許多警察勤務。各地警察，都被強加許多負擔。其中許多是在服務政客。比如，政客要隨扈保護。或其他匪夷所思的任務。所以，警政署要不要跟各縣市討論？警察員額怎樣補足？警察薪水換算成時薪，可能比不上手搖飲店員工，這能不能解決？」

黃智賢直言：「警察的裝備，品質低劣，功能落後，這是要警察怎麼辦？警政署要不要立刻改革？防彈背心、密錄器、對講機的品質問題。要科學辦案，要有科技裝備，高科技設備。要有高品質人才。誰能幫警政署跟刑事警察局，跟法務部爭取辦案的預算？至於台北市刑大，台北市這麼有錢。市政府不能幫市刑大增加預算？至於立法院，能不能不要卡警政署的預算？能不能不要再搞助理費的事？能不能不要讓黑金擁有選舉權？能不能在乎一下人民的命？」

