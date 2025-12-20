張文犯案「模仿、致敬成分低」！犯罪心理學家點關鍵：這是最危險的 民眾可做3件事自保

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

台北市昨（19）日晚間發生隨機恐怖攻擊事件，27歲嫌犯張文先在北車投擲煙霧彈後，接著前往中山商圈再持長刀砍路人，最終因逃亡過程中被警方包圍、直接從南西誠品墜樓身亡，事件共計造成4死（含兇嫌）11傷。對此，犯罪心理學專家戴伸峰分析張男的動機，指出連續攻擊方式比起鄭捷、中捷案嫌犯更加成熟，「這次案件的模仿或致敬成分降低，攻擊模式生根的可能性大增，這是最危險的！」

台北市昨（19）日晚間發生隨機恐怖攻擊事件，事件共計造成4死（含兇嫌）11傷。（圖／網友＠asd891031、＠taitai.chun授權提供）

犯罪心理學專家、中正大學犯罪防治系副教授戴伸峰透過臉書粉專「戴伸峰的犯罪心理解密」表示，隨著影像的逐步流出以及嫌疑人的身份初步確認，他認為張男「自我顯示欲」的犯罪動機可能性逐步上升。

戴伸峰點出，若跟台北捷運上次的公眾隨機攻擊事件相比，張男在「演出性」方面準備比鄭捷周全，「煙霧彈：為遠距攻擊效果，意圖造成恐慌。奇裝異服：全套戰鬥服裝隱含其對於『戰鬥身份』演示的慾望。馬路正中表演：在南京西路路正中的煙霧彈投擲，表演傾向明顯。正門口墜樓：具有造成更大恐慌的演出動機」。

戴伸峰今（20）日續說，「不平靜的一夜。各位朋友，這個夜過完了，再怎麼不平靜，都會迎來日出，地球持續轉動」，昨晚的連續攻擊事件，再次為社會與人心劃下一道傷痕；此外，有許多人去看了他對2026年的犯罪預測，關於「無連結型邪惡動機犯罪」以及「無差別攻擊犯罪」，「這些預測的確準確呼應了本次的連續攻擊事件，我心中真的矛盾又震撼」。

同時，戴伸峰針對類似案件提出一些個人觀察跟大家分享：

第一點：「犯罪執行成熟度上升」：從攻擊道具的多樣化、斷點設定、換裝、逃亡墜樓路線，一氣呵成，這樣的執行度代表了連續攻擊方式比起前兩案（鄭捷、中捷）更加成熟。

第二點：「犯罪類型確定生根台灣」：從鄭捷對秋葉原案的模仿、中捷對鄭捷的模仿，到本案件，目前幾乎可以確認，這次案件的模仿或致敬成分降低，攻擊模式生根的可能性大增，這是最危險的！

第三點：「犯罪成為自我顯示的低成本製作」：雖然本件攻擊看似大費周章，但是在實際生活中已然邊緣化，無法取得關注的個案身上，犯罪是最廉價的博取眼球低成本製作。因此，此次犯罪的設定初始可能緣於此種扭曲的犯罪成本評估。

再來，對於大家最擔心的「模仿效應」，戴伸峰以「犯罪學理」來說明，以犯罪的模仿效應來說，兩週內會產生漣漪現象，的確可能觸發；但是這起案件犯罪高度縝密，類似手法應該不容易再現；此外張男已身亡，犯罪動機石沈大海，類似鄭捷的英雄主義運作不容易發生，某種程度減少致敬型模仿的出現。

最後，他也呼籲民眾可以做三件事：

第一點：「適度接收資訊」：不要過度壓抑好奇心，適度接收資訊，但是避免不停溫習、腦補。了解事件資訊讓我們能重新拿回「可控感」。

第二點：「不害怕討論與分享」：討論案情看法、與他人分享情緒，穩定找到社會支持。

第三點：「逐步信任社會」：犯罪真的不是「遍地開花」、不是「家常便飯」；期待大家找到修復社會信任的方法，修復自己與社會人際受到的傷害。

◎《FTNN新聞網》提醒您：危險行為請勿模仿！

