張文犯案、父母「賣家產」賠償？律師解答了

近日隨機殺人案件引發社會震撼，Threads 上也出現討論，有人提問：「張文的父母，是否必須變賣家產，賠償給受害者家屬？」不少網友直覺認為「不用」，理由是「罪不及家人」。不過，律師指出，這樣的答案其實並不完全正確，但同時也強調，認為「家屬要賠」的人，並不一定是情緒性或戲劇化思考。

臉書粉專「顏紘頤律師的綠紫黃三色書房」也針對脆友的疑問發文說明，關鍵在於「台灣現行的繼承制度」。我國法律採取的是「概括繼承、有限責任的限定繼承」，也就是說，當一個人死亡後，他的繼承人原則上會承接其權利與義務，包含因犯罪行為所產生的損害賠償責任；但這個責任，僅限於「遺產範圍內」，並非無限擴張到繼承人自身的財產。

張文殺人釀4死！犯案後父母「變賣家產」賠償？律師點「1關鍵」解答

張文犯案犯案後，沒有積極財產賠償被害人，父母該賠嗎？（圖／資料畫面）





該名律師進一步指出，繼承人依法仍有選擇權，可以主張「限定繼承」，或直接「拋棄繼承」，以減輕或免除賠償責任。因此，並非外界想像的那樣，只要是父母，就一定得拿出自己的財產賠償。就張文一案而言，從目前新聞資訊來看，他應該沒有積極遺產可供賠償，在這樣的情況下，縱使他的繼承人依法承接了賠償責任，但除非同時沒有拋棄繼承，且又無法主張限定繼承，否則法律上並不會要求父母變賣自身家產來賠償被害人。





律師也坦言，這樣的法律結果相當無奈卻很現實。扣除各項撫卹措施後，多數被害者家屬，實際能獲得的，可能只剩下犯罪被害補償金，金額上限為 180 萬元。他也指出，過去三峽重大車禍的被害者家屬，所面臨的情況，其實也與此類似。最後，該名律師強調，面對這類突如其來、難以追償的重大風險，與其事後爭論責任歸屬，不如事前做好保障準備，因此也呼籲民眾，盡量透過各項保險，尤其是意外險，來保障自己與家人。













《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

