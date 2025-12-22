張文犯案5度變裝 北市警還原偵辦時序

（中央社記者黃麗芸台北22日電）張文隨機攻擊事件，外界質疑北市警網失靈。台北市警察局今天說，張文刻意規避偵查且具高度預謀性，5次變裝並採步行、機車、YouBike等3種交通方式，大幅增加偵辦難度。

台北市警察局下午舉行「1219台北市隨機襲擊事件偵辦進度說明」記者會，市警局長李西河、刑事警察大隊大隊長盧俊宏、中山分局長張耀仁和中正第一分局長陳瑞基出席。

張耀仁說明當天下午張文犯案過程，表示林森北路119巷19日下午3時48分遭縱火，警方下午3時53分獲報並派員到場；隨後長安東路1段後方於下午3時51分也被縱火，警方下午3時56分獲報，於下午4時到場。

他說，警方19日下午4時40分透過調閱監視器，取得犯嫌面貌特徵，疑為同一名身著米色外套的男機車騎士所為；經持續追查，發現犯嫌當天下午5時18分棄置機車並脫下外套，變裝為黑色短袖上衣和戴黑色鴨舌帽，改騎YouBike逃逸。

張耀仁表示，警方19日下午5時41分確認涉案男子為張文，隨即成立專案小組啟動精準偵查，通報攔截圍捕、聲請調取票、即時定位等查緝作為，並分析可能藏匿處所，由線上警力持續查找及加強治安維護。

張耀仁說，當天下午5時58分，派2名員警前往張文桃園市楊梅區的戶籍地查緝；當晚6時協請桃園市警察局楊梅分局查訪。期間鎖定犯嫌身分，自員警抵達林森北路119巷縱火現場為下午3時55分至下午5時41分確認身分，共計106分鐘。

除此之外，中山分局偵查隊長當晚6時11分看見媒體報導北車M7出口遭丟擲煙霧彈案件，犯嫌特徵和上述縱火犯嫌相似，研判兩案有關聯。

陳瑞基隨後說明，張文19日下午4時53分在公園路租屋處縱火，7警在下午4時58分獲報迅速到場協助撲滅戶外陽台洗衣機的火勢，並協助消防員破門滅火。

經查發現，張文縱火後於下午4時59分步入北捷地下街M8出入口，並穿著連身雨衣和手拉汽油彈行李箱，下午5時23分丟擲煙霧彈前，還刻意快速變裝，露出內著戰術背心和防毒面具遮蔽容貌。

張文於下午5時23至26分期間，丟擲17顆煙霧彈和3顆汽油彈，企圖製造現場混亂並犯案，隨即脫掉戰術背心和防毒面具，換穿米黃色外套和背黑色側背包，作案鞋子則棄置現場，迅速於下午5時27分用黑布摀臉混入人群中往中山地下街方向逃逸。

陳瑞基表示，警方是在下午5時25分獲報有民眾丟擲煙霧彈，並於5時26分通報派出所長，賴姓所長下午5時31分離開第一火警現場，隔1分鐘便抵達現場；第二波警力為派出所劉副所長等5警於5時35分抵達；捷運隊長、刑事組長也於5時36分、40分陸續到場。

另外，中正一分局偵查隊長和陳瑞基分別於5時42分、5時45分抵達；李西河在5時48分到場；盧俊宏、鑑識中心、台北地檢署主任檢察官分別於晚間6時6分、7時12分、6時3分到場。

總計陸續抵達警力，包括制服員警72人、刑事警察24人。

陳瑞基說，在李西河指示下，中正一分局與捷警隊專案分工，分別協助救護人員急救傷患、封鎖保存現場、疏散人群、證物保全和查訪證人。

他提到，當晚6時18分取得中山分局情資，並於6時23分查訪房東確認後，6時38分確認張文身分並進行圍捕。丟擲煙霧彈案情部分，全程從受理報案到鎖定犯嫌身分共計73分鐘。

警方認為，張文預先勘查地形熟悉動線，快速犯案逃逸，並5次變裝、更換交通工具，拖延警方調查；且3處縱火地點鄰近條通區域，無法直接聯想跨區犯案。

此外，張文刻意規避偵查，具有高度預謀性，採多重手段刻意規避偵查，大幅增加警方第一時間偵辦難度。

不過，專案小組在案發後立即啟動應變機制，短時間內完成緊急救援、管制及跨單位整合，迅速鎖定犯嫌身分。

對於案件造成遺憾結果，警方說，將虛心接受各界指教，針對「跨單位整合、區域案件聯動機制、快打部隊啟動」部分，將進行深度檢討與優化。（編輯：蕭博文）1141222