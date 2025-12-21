張文犯罪前「消費全現金、不用手機」 墜樓前1舉動警曝用意

社會中心／徐詩詠報導

北市19日發生隨機攻擊殺人案，犯嫌張文在台北車站、中山站周遭施放煙霧彈後，便持刀隨機砍人，釀3名無辜民眾死亡。在警方圍捕下，張文最終疑似畏罪為樓身亡，不過，在社群上流傳張文墜地處，原本堆有大量紙箱，但突然被人清走，不少網友猜測應該是預計的逃亡路線。對此，警方指出張文在墜樓前曾做1舉動，不具有逃生意圖。







張文犯罪計畫縝密「消費全現金、不用手機」 墜樓前1舉動警曝：非逃生

張文赴誠品頂樓後，在警方圍捕下墜樓。（圖／翻攝畫面）根據《三立新聞網》報導，警方後續前往張文住處搜索，在雲端文件鐘，發現相當縝密的犯罪計畫書。除了作案方式與地點外，就連執行當天的休息、用餐時間都有事先安排好，可見其犯案意志相當堅定。警方發現，在為期半年的準備其中，張文生活相當低調，且有反偵察意識。平時不用手機，在不論是一般消費、作案時藏匿的旅館都是使用金消費，金流僅有母親的少量匯款。

張文作案心思縝密，連休息、吃飯時間都有安排。（圖／翻攝畫面）

此外，張文過去利用網購採買煤油與刀械，煙霧彈則是在實體商店進行購買。張文在行兇前夕，曾在租屋處縱火，同時也將自身筆電燒毀，打算掩蓋通訊軟體紀錄，目前筆電已送往刑事局長還原。不過，外界討論張文在面對警力包圍時墜樓身亡，墜地處原本有大量紙箱，猜測恐為張文逃亡路線，只是紙箱意外遭移除；對此，警方表示張文在墜樓前，將身上裝備與物品全數脫下整齊放置，檢警勘查現場後，研判張男並非試圖逃生，而是走投無路或預謀輕生的可能性較高。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：張文犯罪計畫縝密「消費全現金、不用手機」 墜樓前1舉動警曝：非逃生

