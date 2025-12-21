即時中心／温芸萱報導

前（19）日27歲張文在北捷台北車站、中山站一帶投擲煙霧彈、縱火，並持長刀隨機砍人，最終墜樓輕生，含嫌犯在內造成共4死11傷。警方調查發現，張文自2024年起即策劃犯案，透過網購採購煙霧彈、防護裝備及易燃物，長達一年半準備，顯示高度預謀。

前日嫌犯張文在北捷台北車站、中山站一帶，投擲煙霧彈、縱火，並持長刀隨機攻擊路人，張文隨後墜樓輕生不治。整起事件含嫌犯在內共造成4人死亡、11人受傷，震驚社會。

對此，台北市府警察局刑事警察大隊今日表示，案發後，市警局及內政部警政署刑事警察局即刻成立專案小組，並報請台北地檢署指揮偵辦，全力追查張嫌動機、有無共犯及犯罪工具來源等面向。

警方調查發現，張嫌自2024年起即策劃犯案，先後透過網購採購戰術手套、防毒面具、防護盾牌、工業酒精，以及假借生存遊戲名義購買24顆煙霧彈。2025年11月起，他又購入汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇等易燃物品。警方認為，張嫌案發前長達一年半的準備與採購行動，顯示其犯罪行為經過縝密規劃，預謀性明顯。

快新聞／張文犯罪工具來源曝光！警方曝購買途徑是「這裡」

北車犯嫌置於推車內的玻璃瓶汽油彈及煙霧彈，目前已燒毀。（圖／台北市府警察局刑事警察大隊提供）

據《ETtoday》報導，警方追查張文平板發現，他今年1月透過網路露天賣場向生存遊戲業者購買仿美軍制式的M18煙霧彈，但經鑑定為生存遊戲用玩具製品，煙霧量、施放強度及時間均低於軍用標準。張嫌以每顆2千元購買，總花費4萬8千元。

鑑於1219事件影響，台北市府今日針對「2025台北馬拉松」啟動高規格維安，動員11個分局及刑大、交大等共693名警力，以確保賽事安全，過程全程平安無事故。市長蔣萬安與副市長林奕華也親自視察警力部署，強調這是1219事件後首場大型國際賽事，警方必須保持高度警戒，即時處理任何突發狀況。

台北市長蔣萬安。（圖／台北市府提供）

台北市長蔣萬安。（圖／台北市府提供）

台北市警察局表示，未來針對路跑、跨年、演唱會及其他大型活動，將提高維安規格、加強警力部署，強化現場應變機制與量能，全面守護市民安全。

原文出處：快新聞／張文犯罪工具來源曝光！煙霧彈就4萬8 警方曝購買途徑是「這裡」

