張文犯罪時間「長得離譜」！台北市議員柳采葳：應檢討治安破口

台北市議員柳采葳表示，此案犯案時間長得離譜。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 昨（19）日台北車站及中山商圈發生隨機殺人案件，嫌犯張文從下午 3 時起連續縱火並傷人，警方未能即時掌握行蹤，導致嫌犯得以在不同地點持續犯案。台北市議員柳采葳質疑相關單位通報與維安部署嚴重延遲，要求檢討治安防治漏洞並追究政治責任，同時呼籲強化社會安全網與跨年期間維安措施。

有關於台北車站與中山商圈發生隨機攻擊的惡性案件，據《自由時報》報導，柳采葳對此表示，此案犯案時間長得離譜，嫌犯從下午 3 時開始連續縱火，警方卻無法掌握其行蹤，甚至讓嫌犯在台北車站製造混亂、砍傷民眾後，還能行走地下街返回旅館更衣，再前往中山商圈犯案，期間未受即時攔阻。

網友統整犯人張文犯案路線。 圖：翻攝自 Threads 帳號 @count.boy_1997

柳采葳質疑，凶嫌在北車犯案後，通報時間與狀況為何？警方為何未立即在周邊人潮匯聚的車站與商圈部署大量警力戒備？她強調，台北市作為資源最豐富的首善之區，警察局與相關單位必須深刻檢討治安防治的嚴重破口，將漏洞補起，並應有人為此重大治安缺失負起政治責任，給市民一個交代。

柳采葳進一步指出，社會安全網已推動多年，但昨晚的慘劇再次證明安全網仍存在難以忽視的缺失。她呼籲，不能只在悲劇發生後表示遺憾，必須持續精進社政、衛政與警政的橫向聯繫，讓隱藏在角落的風險被提前發現與介入。面對即將到來的年末大型集會與跨年活動，柳采葳要求強化維安作為，整合捷運與街道監控系統，落實異常行為預警機制，縮短通報落差，以預防類似事件重演。

台北市議員柳采葳認為必須持續精進社政、衛政與警政的橫向聯繫。 圖：中央社檔案照片

報導還指出，此外，柳采葳也建議啟動集體創傷修復計畫，由衛生局介入為受影響市民提供心理諮商，平復民眾不安情緒。她強調，治安維護不僅是警方的責任，更需要跨部門協作與預警機制的落實，唯有透過系統性的檢討與改進，才能重建市民對城市安全的信心。

