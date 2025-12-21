張文犯罪計劃書曝光！57歲余家昶捨命擋下「整箱汽油彈」阻斷大屠殺

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

捷運台北車站與中山站19日發生拋擲煙霧彈、隨機殺人事件，引發社會震撼。整起事件共造成15人送醫，27歲嫌犯張文跟3名民眾不幸身亡。死者之一、57歲的余家昶，在危急時刻挺身而出，阻止了嫌犯在北車縱火跟隨機傷人的計畫，讓可能的死傷人數大幅降低。

余家昶在危急時刻挺身而出阻止了嫌犯在北車縱火跟隨機傷人的計畫，讓可能的死傷人數大幅降低。（圖／翻攝畫面）​​​​​​

警方調查指出，張文事前已準備長短刀、煙幕彈、戰術背心等裝備，並至少製作25顆汽油彈。其存放於雲端的犯罪計畫書顯示，原先規畫先在台北車站M7出入口投擲汽油彈與煙幕彈，製造混亂後持刀隨機攻擊路人，再轉往南京西路捷運中山站一帶的百貨商圈，重複相同的攻擊模式，犯案時間與動線皆經過事前規畫。

所幸，這起恐怖計畫在台北車站即遭到破壞。警方指出，當張文投擲煙幕彈、準備打開裝滿汽油彈的行李箱縱火時，余家昶奮不顧身上前制止，使嫌犯無法完成「縱火」與「隨機攻擊」兩個關鍵環節，只能倉皇逃離現場。

余家昶的友人事後發文哀悼，形容余家昶是他「這15年最知心的朋友」，學識淵博、熱心助人，是「太太眼中的好先生、孩子心中的好爸爸」，每天往返桃園與台北之間，生活勤奮。友人不捨表示，余家昶是一個「正義熱血的人，犧牲了自己，只為了讓傷害降到最小」，直言他的義行「應該被宣揚、被永遠記住，更值得入忠烈祠，因為你值得」。

