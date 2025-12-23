即時中心／高睿鴻報導

繁華的台北車站及中山區商圈，12月19日晚上發生重大治安事件，僅27歲的桃園通緝犯張文，疑似有計畫性地對上述地區，發動駭人恐怖攻擊。他全副武裝、持長刃及煙霧彈四處犯案，不僅造成群眾恐慌，還拿刀不斷揮砍、刺人；結果，最後竟有3人命喪他的刀下。今（23）早，北市刑大大隊長盧俊宏提供進一步說明，指出張文犯案前，已有縝密的勘察地形措施；另也提供金流、相關犯罪工具的更多線索。

盧俊宏表示，張文名下的帳戶，有1個中華郵政的較為活躍；從2023年底至今（2025）年10月，家屬前後約匯入37萬資助他。犯案前夕，其帳戶餘額僅剩39元。此外他也提到，警方持續追查其相關犯罪工具，關於張嫌使用的刀械，從犯罪現場及搜索各處所後，發現他共有13把長短刀；其中3把長刀，分別於去年4月、7月、與今年的1月，分別以新台幣2300至2700元的價格購入。另外有10把短刀，以台幣600多元的價格，大約在去年的4月分3次購入。

快新聞／張文犯罪計畫縝密！刀具、金流來源曝光 藉口「看聖誕樹」勘查地形

北市刑大大隊長盧俊宏。（圖／民視新聞）

盧俊宏接著說，12月18日晚間6點47分，張文親自來到誠品南西店5A的夾層，查看直通頂樓的樓梯之狀況。另，張文勘查現場的過程中，有向誠品南西店的服務人員告知，希望能上頂樓查看，「他的說法是，希望觀賞文創園區對面的聖誕樹，但客服人員予以婉拒」。

由於警方仍持續勾勒張文的生活背景，盧俊宏最後也呼籲，如果有民眾知道張文相關的背景、交往狀況、關於打工的收入及地點，請撥打台北市警察局有提供檢舉專線02-2381-7263、或110，提供相關訊息。

