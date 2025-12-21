張文犯罪計畫「不輸鄭捷」：無手機、無就醫紀錄、收入成謎

張文犯罪計畫中一張地圖以小紅點標記各個縱火地，而本次台北車站出入口、中山捷運站則寫著「攻擊」2字。攝影林煒凱

台北市19日下午5時許發生隨機攻擊事件，27歲妨害兵役通緝犯張文先後於捷運台北車站、中山站發動煙霧彈攻擊，並持長刀砍人，釀成4人死亡悲劇；事發後警方深入追查張文家世背景及住處，發現半年前早已於雲端硬碟中籌畫他的隨機殺人計劃，生活起居細節嚴格自我要求，不過張文長達2年沒有就醫紀錄，保全工作也辭去1年之久未再有何薪資申報，疑點重重。

張文19日下午5時許先於台北車站M7、M8投擲煙霧彈，遭民眾拍下穿上卡其色外套偽裝路人離去，隨後從地下街徒步前往中山站，再次以煙霧彈攻擊，並持刀衝進百貨砍人，未料晚間墜樓身亡。

張文家境並不清寒！自小性格叛逆、家庭衝突頻繁

案發後，警方深入追查張文生活背景，指出其戶籍地址於桃園市楊梅區，父親為工程師、母親為工廠會計，家境並不清寒，而家屬表示，其父管教嚴格、張文自小性格叛逆，時常發生家庭衝突；不僅2年多來未與父母親聯繫，住在高雄的哥哥更是長達5年未曾見面，家人僅能透過零星金流掌握張文行蹤。

張文父母深夜到案，針對媒體詢問不發一語。翻攝照片

張文退伍後曾任保全！離職後無任何薪資申報與就醫紀錄

張文曾為空軍志願役士兵，2022年間因「刻意酒駕」遭國軍汰除，今年7月又未依規定參加教召，涉嫌妨害兵役遭到桃園地檢署發布通緝。而張文退伍後，曾於2023年6月至2024年6月間於保全公司任職，月薪約3萬9000元，若加上加班與津貼則可達4萬元，不過張文工作1年離職，至今無任何薪資申報；調查人員進一步調閱健保資料，發現張文近2年竟無任何就醫紀錄，對此警方將清查其銀行帳戶及可能的金流往來，釐清離職後金錢來源，是否有人資助犯案。

平板電腦雲端硬碟竟藏「犯罪計畫」 吃飯、睡覺等生活起居嚴格管控

而張文19日案發後，警方在張文租屋處與入住旅館內查獲大量刀具、汽油彈與相關材料，其中在平板電腦雲端硬碟中找到「犯罪計畫」，發現他不僅詳列出生活時間表，嚴格執行吃飯、休息睡覺等生活起居，更下載一張Google地圖，以小紅點標記各個縱火地，而本次台北車站出入口、中山捷運站外均以紅圈框起並寫著「攻擊」2字。

張文犯案前在北市千慧商旅租屋作為基地。攝影林煒凱

「犯罪計畫」高度預謀性行兇 警方：不輸鄭捷

警方發現，張文將各個路徑計算路程，與本次做案軌跡相比並無太多落差，顯現其曾多次根據地圖進行探勘，而張文列出的各個縱火點雖四通八達、交通便利，但人潮眾多，不僅易於行兇，也能迅速隱蔽。

不過張文自今年1月搬到北市公園路，至7月準備計劃作案，期間完全未使用手機，僅以電腦和iPad連接WIFI查找資訊，疑似想與外界完全斷絕電話聯繫；張文作案細節相當細緻，警方認為完全不輸當時於完全封閉式車廂、長達3分46秒行車時間隨機殺人的鄭捷。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



