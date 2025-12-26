張文犯罪黑盒子破解卡關 關鍵iPad插破密套件就斷連

記者王怡淇、戴偉臣／台北報導

最新證物曝光！警方在張文租屋處和旅館以及戶籍地等地搜出5大3C產品，目前已經破解三星平板，裡面只有張文和房東房仲的聊天紀錄，對案情幫助不大，但在破解關鍵蘋果相關產品時卻出現困境，就算使用到全球執法界通用的高階鑑識軟體，仍然無法破解，會出現「即插即斷」的狀況，成了警方一大難題。

張文租屋處被燒得焦黑。

張文鄰居：「（這間有住人嗎？）有啊，有住人啊。怎麼會把汽油桶放床上？然後筆電放旁邊，然後下面也有那汽油桶，那個紅色的是汽油桶。」

打開張文的租屋處大門，房間被燒得焦黑，紗窗也掉了下來，警方在裏頭發現關鍵的黑盒子。

張文電競筆電曝光。

電競筆電曝光，被燒得焦黑，現在科偵隊還在復原中。而張文住的旅館也發現2個平板，其中一台三星平板已經被成功破解，但內容只是和房東、房仲的單純聯繫，而另一台蘋果平板爆出藏有張文犯案的關鍵秘密。

原來張文還有一台iPad，但當警方嘗試破解時卻出現困難。

不僅破解平板卡關，警方又在戶籍地找到華碩電腦和一支iPhone手機，但即使使用高階鑑識軟體，在連接手機和iPad瞬間仍會自動斷開，導致無法建立連線，更不用說要破解密碼，甚至是導出資料。

張文戶籍地找到筆電和手機。

資安專家MAX：「蘋果（手機）iPad本身設計就是不要讓任何非主人來做動作，所以在沒有密碼、沒有本人配合的情況底下，幾乎沒有辦法做直接的破解。不是破解失敗，而是蘋果系統根本不讓你做任何嘗試。」

張文的難破黑盒子至今仍是未解謎團，如今這五大3C產品都被查扣，警方絞盡腦汁努力破解，要將他的犯案動機一一釐清。

