張文狂殺3人釀15傷「1人為愛滋帶原者」 疾管署：傳染率低於萬分之一

【緯來新聞網】27歲逃兵通緝犯張文19日在捷運台北車站與中山站周邊區域引發一起重大治安事件，當街投擲煙霧彈後隨即持刀攻擊路人，造成自己在內共4人喪命，另有15人緊急送醫。衛福部今（20）日傍晚更新傷患狀況，最新資料顯示，其中1人已經出院，仍有5人繼續住院治療，包含2人入住加護病房，另3人安排在一般病房觀察。

根據統計，這起捷運隨機砍人案共導致15人受傷送醫，分別被送往雙北10家醫療機構，台大醫院、台北馬偕、台北國泰與新光醫院各收治2人，三總、三總松山院區、北市聯合醫院和平婦幼與中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各收治1人。



衛福部也透露，早上仍留在急診觀察的1名傷者已順利返家休養。截至目前為止，事件中造成11人受傷，仍有5人持續接受住院治療。衛福部長石崇良今日召開臨時記者會指出，傷者中有1人為HIV（愛滋病毒）帶原者。為降低相關暴露風險，衛福部已啟動暴露後評估與公費投藥機制。石崇良呼籲大眾冷靜，勿過度恐慌。



衛福部疾管署署長羅一鈞表示，該名帶原者病情穩定、規律服藥且病毒量低至偵測不到，但由於有血液暴露可能性，當局已要求醫院針對11名送醫者全面進行感染風險評估，並在72小時內給予預防性投藥。



他強調：「經血液接觸感染HIV的機率極低，推估可能低於萬分之一。若及時接受預防性投藥，幾乎可以把感染風險降至零。」他也提到，根據2006年德國類似事件的經驗，即使當時傷者中有愛滋帶原者，後續也無人遭到感染。



至於社會關注的其他接觸者風險，如共乘車輛的司機或傷者家屬，羅一鈞澄清，由於愛滋病毒在空氣中存活力極弱，因此一般接觸不具傳染性，無須擔憂。



羅一鈞也提醒社會大眾，根據《傳染病防治法》與《人類免疫缺乏病毒傳染防治條例》，若有人惡意揭露感染者身分資訊，最重可罰3萬至15萬元。他呼籲外界勿進行肉搜，以免造成不必要的心理壓力。



