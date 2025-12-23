張文狠奪3命！網見傷亡名單「針對男性？」猜：有仇視

台北捷運隨機攻擊案嫌犯張文於19日接連在北車M7出口、中山站及誠品南西店發動攻擊，狠奪3條人命。有網友指出，「張文感覺只針對男性？」引發討論，不少人猜測其動機可能涉及「仇男」或軍中霸凌陰影。

張文19日進入北捷。 （圖／警方提供）

有網友在Threads，表示「張文感覺只針對男性？昨天看到一篇女生說她當時跟很多女生在電扶梯，但張文卻叫她們全部往後退。看了一下死傷名單，貌似以男性為主。」並列出死傷名單，3名死者皆為男性。不少人猜測與他曾任空軍志願役有關，「軍中以男性為主，他的不滿會不會來自於他當時志願役遇到的事？或者是他將自己被通緝、生活中遇到的破事等等歸咎於男性？」、「新聞說因為他爸爸對他教育很嚴格，所以他記憶中也想報復像他爸的男性。」、「因為他就是被同性霸凌，軍中更是只有男性」、「覺得是不是可能軍中霸凌之類，不爽累積怨恨所以大多都是男生傷者」。

不過也有網友認為，「從這畜生砍的多是男人和上年紀女性來看，他可能真的會放年輕美女一馬，也不知道是想砍自己看的不順眼的、還是純粹豬哥心態發作」、「我看動作，這個人並沒有失去情緒控管」、「他是真的有研究......攻擊女性容易引起群眾憤怒，那他就會馬上被壓制」、「除了對那個機車騎士是他主動發動攻擊的，對其他男性，他似乎只針對要阻止他的男性進行攻擊？」、「砍電扶梯上的人，只會害他自己卡在電扶梯上吧」。

但也有人指出，「你去看看那個被砍傷的女生說什麼好了，他被砍兩刀耶。不要認為殺人犯有什麼男女區別」、「隨機挑6人，4男2女的機會其實很高 就像拋硬幣，剛剛好50%人像反而比較難，通常都是其中一面稍多一點。從這數據看，完全看不出他對女性有手下留情。」、「從影片看起來他只是刺靠近他且反應不過來的人，順手的位置」。

