張文狠殺3人後墜亡 母校虎尾科大發聲：在校表現正常

捷運台北車站、中山站19日發生重大攻擊案，27歲的凶嫌張文砍殺3人後墜樓身亡，引發社會譁然。案發後張文的身家背景全被起底，母校虎尾科技大學今（21）日發聲，對於發生此事深感傷痛與遺憾，並透露張文在校表現一切正常，畢業後也都沒有與學校師生聯繫。

虎尾科大表示，經學務與教務單位查核，張文在校休業期間，學業與操行表現一切正常，沒有偏差行為，亦無異常輔導紀錄，畢業後就沒有再跟校內師生有聯繫，也沒有參加校內活動。

虎尾科大指出，對於發生此事深感傷痛與遺憾，校方也對受害者及其家屬致上深切的關懷與安慰，並透露目前尚未接獲檢調相關單位的聯繫，未來若有任何調查，將以檢調機關說明為主，校方不再針對此案發表任何言論。

張文19日犯案前，疑似為了分散警力，下午先於林森北路等處連續縱火，接著回到台北車站附近的租屋處變裝，並拖著整箱汽油彈、大量煙霧彈，並持刀前往捷運台北車站作案，之後再到旅館換裝，接著赴捷運中山站周邊以相同手法犯案，奪走3條無辜民眾的性命後，於南西誠品墜樓身亡。

