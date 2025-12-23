張文狠殺3人都是男性！網猜「與1經歷有關」：對他們有仇視

台北捷運中山站發生重大隨機砍人事件，27歲男子張文持刀攻擊民眾，造成3名男性死亡、11人受傷，張文最後墜樓身亡。警方深入調查後，逐漸拼湊出這名嫌犯的生活軌跡與可能犯案動機。

根據警方調查，張文曾服空軍志願役，在通訊中隊負責無線電架設工作。然而在2022年休假期間，他因酒駕遭逮捕，隨即被軍方汰除提前退伍。今年7月，張文又因未依規定參加教育召集，被認定妨害兵役，遭桃園地檢署發布通緝。國防部已證實，張文事發時已非現役軍人身分。

廣告 廣告

張文的家庭背景並不清寒，父親為工程師，母親擔任工廠會計。但據家屬供述，由於張父管教嚴厲，加上張文自小性格叛逆，家庭衝突頻繁。他已經2年多未與父母聯繫，與住在高雄的哥哥更是長達5年未曾見面。家人僅能透過零星金流掌握其行蹤，對於他犯下如此重大案件感到錯愕。

退伍後的張文，曾於2023年6月至2024年6月在某大型保全公司任職，月薪約3萬9000元，加上加班與津貼可超過4萬元，但僅工作1年便離職。此後再無任何薪資申報紀錄。

失業後的張文，生活完全仰賴母親的資助。張母瞞著丈夫，平均每2到3個月匯款3萬元給兒子。警方發現，張文生活極度節儉，除維持基本生存所需外，幾乎將所有金錢用於購買犯案所需的裝備與器材。案發後警方查扣其戶頭，餘額僅剩幾十元。除了2部平板、1台筆電外，張文名下資產只剩一輛車齡將近10年的老機車，殘值約1萬餘元。

此案引發網友熱議，不少人在社群平台推測，張文專挑男性下手的行為，可能與其軍中經歷有關。有網友分析，張文可能對男性群體產生仇視心理，將自己被軍方汰除、被通緝等遭遇歸咎於男性，甚至推測他在軍中可能遭受霸凌。

目前警方持續追查犯案動機。張文將主要犯罪計畫資料存放在租屋處的筆電中，但因租屋處遭其縱火嚴重毀損，數位鑑識暫時無法解析硬碟資料。檢警已行文衛福部健保署，調閱張男此生所有病歷就醫資料，希望釐清張嫌是否有反社會人格和攻擊傾向，進一步研判這起隨機殺人案的真正動機。

更多品觀點報導

張文已計畫第三波攻擊！墜樓「不在他計畫中」4跡證曝光

張文科大論文曝光！自拍當範本還領政府4萬8補助

