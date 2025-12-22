張文狡滑! 犯案過程5度變裝 2度更換交通工具

社會中心／吳玟誼 莊柏驊 台北報導

1219隨機恐怖攻擊事件，釀成4人死亡憾事，北市警今天召開記者會，強調他們已經用最快的速度辦案，但會花了一點時間，是因為張文相當狡猾，整個過程，一共變裝5次，更換了機車、腳踏車兩種交通工具，還特地選在沒監視器的地方換裝，就是故意拖延警方辦案時間。

張文落腳的旅館房間照首度曝光，只見裡面相當凌亂，還有一大堆自製汽油彈、煙霧彈、刀具等，簡直宛如"小型軍火庫"，可見有備而來。根據台北市警局公布最新畫面，很清楚看到，張文犯案時，狡猾的一面！

台北市警察局長李西河：「我們發現他有數度，變換他的交通方式及變裝，來躲避延遲我們警方的追緝。」





最新畫面曝光，嫌犯縱火前，15點48分穿著米色外套、騎乘機車，接著一連串在中山區、租屋處縱火後，直接把機車丟了，改騎UBIKE去北車，這時已經脫下米色外套，穿著一身黑、戴黑色鴨舌帽，再度現身北車，16點59分竟然是穿著連身雨衣、拖著行李箱，17點23分開始丟煙霧彈時，卻又已經脫下雨衣、穿著戰術背心、戴防毒面具，這顯然完全有備而來，躲在沒有監視器的地方換裝，17點26分北車犯案完，匆匆忙忙脫下戰術背心、防毒面具，換上穿米黃色外套、背黑色側背包，甚至鞋子丟在現場來不及換，變回路人，混入人群中離開，接著前進旅館，再度補充犯案武器，最後18點37分在中山區犯案，又可以看到嫌犯穿著黑色短袖、短褲及護膝，5度變裝，一下走路、一下騎車，一下穿外套、一下穿雨衣，包包放著換裝衣物，顯然充分準備，數度勘查完地形，甚至知道監視器在哪，通通躲過。





中正第一分局長陳瑞基：「露出他內著的戰術背心，還有戴了防毒面具，都是刻意規避偵查，跟遮蔽容貌。」

看來張文的犯案計畫不只很周全，還很懂警方辦案手法，跟員警玩心理戰，拖延自己落網時間。





