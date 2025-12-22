張文獲讚成績好！王浩宇自爆「不支持廢死」全說了

生活中心／周孟漢報導



台北車站、捷運中山站附近，19日發生一起砍人慘劇，嫌犯張文在現場除了四處拋擲煙霧彈，引發群眾恐慌外，更持長刀隨機刺殺路人及騎士，全案造成包含嫌犯在內共4死11傷。眼看發生重大命案，「廢死」議題也再度浮上水面，許多人也好奇未來該如何在避免這樣的憾事發生？對此，前桃園市議員王浩宇曝光了張文學生時期時的性格，感嘆「一個這樣的孩子為什麼突然間就變成我們現在認識的張文？」。





張文升學經歷獲讚「成績很好」！王浩宇自爆「不支持廢死」曝解決問題關鍵

台北捷運台北車站、中山站一帶19日驚傳隨機砍人事件。（圖／翻攝畫面）

廣告 廣告

王浩宇21日透過臉書發文，透露嫌犯張文當年從永平餐飲考上虎科資工，認為「基本上成績一定是很好啦！」，甚至有國中同學私下跟他說，張文很正常，高中時雖然害羞，但是同學也沒有覺得他不好，甚至說他樂於助人、會幫助同學，大學也是品行正常的學生。

張文升學經歷獲讚「成績很好」！王浩宇自爆「不支持廢死」曝解決問題關鍵

嫌犯張文高職畢業於餐飲科系，大學考上科大的資訊工程系，後因妨害兵役遭警方通緝。（圖／民視新聞）





見到這樣的情況，王浩宇不禁思考「一個這樣的孩子為什麼突然間就變成我們現在認識的張文？是當兵的時候發生什麼事嗎？還是失業之後，生活的壓力讓他生病了？到底怎麼了？我真的很想知道！」，接著提及近年來不斷探討的「廢死」議題，表示「所有的社會問題，都用罵廢死來解決的時候，或許我們永遠不會知道答案。我當然不支持廢死，但我真的很想知道問題的答案、如何避免再發生。這才是解決問題的根本，台灣加油！」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：張文升學經歷獲讚「成績很好」！王浩宇自爆「不支持廢死」曝解決問題關鍵

更多民視新聞報導

張文案釀4死！他喊「這1類電影別拍了」掀2.6萬人論戰

遇隨機砍人「帶2小物」可保命！這2件事千萬別做

張文拿長刀猛衝「為何一堆人不跑」？教授吐背後原因

