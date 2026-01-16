張文生前對話曝！大聊軍隊汰除「3捷徑」 自比諸葛亮吹噓「智力99」

張文與親友斷聯前，曾與摯友大聊他如何故意酒駕遭軍隊汰除。翻攝自臉書



台北地檢署昨（1/15）天偵結張文隨機殺人案。檢警地毯式追查張文生前跡證，發現他在大學畢業後性格轉為極端，擔任空軍志願役沒多久，就故意酒駕讓自己遭軍隊汰除。他向摯友表示，查到最快被汰除的3種方法分別是「女人、毒品、酒駕」，他因而採用「成本最低」的酒駕，他甚至吹噓自己「智力99」，宛如《三國志》系列遊戲中的諸葛亮。（編按：在該遊戲中，角色智力最高為100）

調查指出，張文去年12/19犯下隨機殺人案後墜樓，包括他在內造成4死、11人受傷。他先是在林森北路、長安東路及租屋處縱火，接著進入台北車站M8入口，一路丟擲煙霧彈，隨機持刀攻擊路人。不久，張文又轉移到中山商圈，再次以相同手法揮砍路人，並衝進誠品生活南西店繼續進行攻擊。最終在警方圍捕過程中，張文從商場頂樓墜樓，送醫搶救不治。

廣告 廣告

張文去年12/19在台北車站丟擲煙霧彈，並隨機攻擊路人。北市警提供

張文死後，專案小組持續追查他的人際網絡，發現張文對社會適應不良，原本就學表現正常，畢業前夕卻頓失學習興趣，不想從事資工相關工作，還跑去參與空軍志願役，但沒過多久又不想繼續當兵，刻意酒醉騎車讓自己被警察抓，遭空軍汰除。調查也發現，張文性格壓抑、固執，現實社交貧乏，從電子公司離職後，更幾乎與朋友、家人斷聯。

據了解，張文在失聯前，也曾經常與就學時期的摯友「打屁聊天」，當時對話並無特別異常。但某次，他聊到刻意製造酒駕的事，他自豪地說自己上網查以後，發現要被軍隊汰除有3個捷徑，就是「女人、毒品和酒駕」，而他選擇了「風險最低、成本最低」的酒駕，還吹噓自己「智力99」，宛如《三國志》系列遊戲的角色諸葛亮。

台北市刑大大隊長盧俊宏昨（1/15）日指出，警方訪查百餘名張文親友、同學等相關人，還原出其生前性格與經歷。資料照。呂志明攝

但後來張文開始對訊息「已讀不回」或「不讀不回」，摯友不時傳訊息詢問他「工作還好嗎？」他毫無回應。據了解，張文母親也不時會傳訊息給張文，但張文都沒有讀，她只能一小筆、一小筆匯錢，並在「匯款備註」裡留下「家有急事速回」、「外祖母過世」等訊息，期待張文看到。

據了解，2023年3月，張文母親曾匯款45萬餘元給張文。張文當時要求母親，把他從小到大的紅包錢、零用錢匯給他，張母認為那些本來就是張文的錢，且張文哥哥也有拿走同樣的錢，於是連同外祖母去世的手尾錢20萬，都一併匯給了張文。沒想到，最後卻成為張文的犯案資金。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

更多太報報導

28天解碼張文案！主任檢察官坦言「偵辦難度高」：要把缺失的拼圖拼回來

上市公司上班「同學稱羨」 張文突「離職斷聯」還殺人 警嘆：原因至今成謎

狂搜「Ryona」餘6300筆！張文犯案5年前就有跡象 熱衷「鄭捷、越南屠夫」新聞