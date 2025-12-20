張文生前最後畫面曝光！遭7警圍捕持刀闖百貨樓頂平台 脫裝備墜樓亡

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

捷運台北車站、中山商圈昨（19）日晚間發生恐怖攻擊事件，27歲兇嫌張文從下午起接連縱火企圖引開警力，傍晚5點23分左右在北車M7、M8附近丟擲煙霧彈及汽油彈，並持刀隨機砍人，隨後回到飯店重整裝備，接著前往中山商圈丟擲煙霧彈、揮刀攻擊路人，還闖入誠品南西店繼續犯案，最終在警方圍捕下，從樓頂墜樓身亡，而他墜樓前的最後身影也曝光。

張文昨晚6點39分爬樓梯至誠品南西店5樓頂，打開逃生門至戶外平台，脫掉裝備後墜樓身亡。（圖／翻攝畫面）

根據警方還原，張文昨日下午3、4點先在北市林森北路、長安東路等地縱火，近5點左右回到租屋處縱火，接著於傍晚5點23分在捷運台北車站M7、M8出口附近丟擲煙霧彈，並揮刀砍傷前來阻止的57歲余姓保全。隨後他前往誠品南西店對街的千慧旅館重整裝備後，在晚間6點39分左右發動第二波攻擊，先是在南京西路丟擲煙霧彈、輝刀攻擊路人，還闖入誠品南西店一路揮砍民眾。

從最新曝光的監視器影片中，可看到持刀的張文在昨晚6點39分爬樓梯來到誠品南西店5樓頂，打開逃生門到戶外平台，約3分鐘後，7名警員與警衛趕來，不過僅在樓頂發現張文留下的戰術背心、2短刀、2長刀和護膝等裝備，人已墜樓。

7名警員於3分鐘後趕到樓頂，現場僅發現張文留下的戰術背心、2短刀、2長刀和護膝等裝備，人已墜樓。（圖／翻攝畫面）





