張文生前最後一餐！「千元買豆漿」雙手交疊…石化虎視10分鐘畫面曝

溫飽肚子沈思30分鐘後的大屠殺！1219北捷隨機殺人案，27歲兇嫌張文一連串失控，釀4死11傷悲劇；警方深入追查，發現這並非一起臨時起意的崩潰殺人，而是經過精確計算的殺人劇本。張文唯一的金流是母親關愛的小額零用錢，大部分被他以極端存起來買裝備，個人帳戶異常乾淨。19日15時許，監視器拍下張文發動攻擊前，在中山路一家便利商店，掏出千元大鈔買了一瓶豆漿，當最後一餐，雙手交疊坐在座位區虎視馬路近10分鐘，他的從容、沉穩，彷彿一切都在佈局之中。

監視器拍下張文發動攻擊前，在中山路一家便利商店，掏出千元大鈔買了一瓶豆漿，當最後一餐，雙手交疊坐在座位區虎視馬路近10分鐘。（圖／翻攝畫面）

警方將時間倒轉，翻開這部歷時好幾個月精密計算的殺人劇本。前置作業時間點落在17日下午15時45分，張文獨自一人從租屋處搬運物品至下榻旅館，旅館距離誠品南西店僅50公尺、步行不到一分鐘，「近距離伏擊」的安排，方便他補充彈藥、發動第二波攻擊。

犯案30分鐘前、19日15時27分至47分，張文身穿米色外套、頭戴黑色鴨舌帽，斜背包包，在中山路一家便利商店櫃檯前，掏出千元大鈔買了一瓶豆漿，眼神不時向外張望、看錶確認時間，結完帳坐在一旁落地窗座位區，待了10分鐘，雙手交疊、虎視眈眈，他的最後一餐在不慌不忙中溫飽，準備上路。

騎機車縱火，再變裝改騎YouBike往西逃逸。（圖／翻攝畫面）

15時48分林森北路119巷遭人縱火燒毀一輛重機，15時51分長安東路1段一處店家也被縱火，兩起火警時間點、犯案手法異常相近，直覺告訴警方是同一人所為，於16時40分取得張文面容特徵，隨即擴大調閱監視器追查，發現張文縱火期間騎紅色機車，完事後中途棄置機車，並脫下米色外套變裝為黑色短袖、戴黑色鴨舌帽，改騎YouBike往西逃逸，只是縱火地點鄰近條通區域，當下無法聯想張文竟會跨區犯案，導致追捕困難重重。

最終16時59分，他身穿雨衣，拖著裝滿煙霧彈、汽油彈的推車走進北捷M8出口開始犯案，將下班時段的台北市捲入一場腥風血雨。

最終16時59分，他身穿雨衣，拖著裝滿煙霧彈、汽油彈的推車走進北捷M8出口開始犯案。（圖／翻攝畫面）

