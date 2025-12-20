張文用煙霧彈型號曝光！退役少將揪1漏洞：要檢討

生活中心／張予柔報導



台北車站捷運昨（19）日下午約5點左右驚傳嚴重隨機攻擊事件，一名27歲、因涉犯《妨害兵役治罪條例》遭通緝的男子張文，在短短數小時內於市區多處縱火、投擲煙霧彈並持刀隨機攻擊民眾，造成4人死亡（含凶嫌）及11人受傷。事件造成社會震驚，也引發對民間購買煙霧彈管制的討論。退役少將栗正傑也出面解釋了。





張文丟煙霧彈手法太熟練？退役少將「揪1漏洞」直言：應該要檢討

退役少將栗正傑分析張文使用的煙霧罐，表示他使用的是軍事上為戰術掩護才會用的「濃煙型」。（圖／翻攝畫面）

退役少將栗正傑在節目中分析，張文投擲煙霧罐的手法相當熟練，初步懷疑對方可能具有軍事背景，「煙霧罐在軍中是屬於管制彈藥」，在使用時講究方式與技巧。他指出，煙霧罐主要分為彩色與濃煙兩種，彩色煙霧主要用於登山、求救時標示位置，讓直升機或救援單位辨識；而濃煙煙霧則是為了遮蔽視線，在軍事上用於戰術掩護。張文所使用的煙霧彈屬濃煙型，確認並非軍用，而是民間可購買的型號。





栗正傑表示，應該檢討的是，「為什麼網路上面卻買得到？」。（圖／民視新聞資料照）

栗正傑表示，如果擔心登山或求救時需要彩色煙霧標示位置，應該是購買這種純粹是濃煙的煙霧罐，而不是買這種「遮蔽人家的眼睛，讓別人看不到自己」的煙霧罐。他也指出，以民間來說，應該是沒有這種需求才對，這類濃煙煙霧在民間流通，容易被不法人士濫用，「但為什麼網路上面卻能買得到？這是應該檢討的」。





台北車站、中山站連續發生2起隨機攻擊事件，張文使用煙霧彈在現場製造恐慌。（圖／翻攝畫面）





