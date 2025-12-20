張文畏罪墜樓？犯罪學家揭「精密佈局」 曝1關鍵：死亡是意外

社會中心／楊惟甯報導

張文在北市鬧區無差別攻擊，最終墜樓身亡。（圖／翻攝畫面）

19日晚間，27歲嫌犯張文持煙霧彈與長刀闖入北車及中山商圈，對路人進行無差別攻擊，造成多人死傷，張文隨後也在追逐過程中墜樓不治。對此，知名犯罪學家、中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆分析指出，從目前曝光的事證來看，張文的行凶並非一時衝動，而是有明顯計畫性的犯罪行為，加上他先前曾多次前往場勘，認為他應非畏罪輕生，墜樓身亡只是意外。

綜合媒體報導，鄭瑞隆指出，張文在犯案前於案發地點附近租屋作為落腳處，概念如同軍事行動中的「前進指揮部」，可用來反覆勘查地形、觀察人流與動線。此外，他還在原租屋處縱火，刻意燒毀相關物品，降低追查風險，心思相當縝密。鄭瑞隆提到，張文刻意選在通勤、逛街人潮最密集的週五晚間犯案，也符合刻意放大傷害效果的特徵，整體行為模式明確指向「計畫性犯案」。

鄭瑞隆教授認為張文身亡是意外。（圖／翻攝自中正大學官網）

至於張文墜樓是否為畏罪輕生，鄭瑞隆則持保留態度。由於先前有誠品南西店員工透露，張文墜落處原本是回收場，平時堆滿紙箱，高度甚至可達成人頭部，且張文過去曾多次到該處場勘，合理推測他原本打算藉由紙箱緩衝，從高處跳下逃逸，卻不料案發當天紙箱恰巧被清空，導致逃生計畫失算。鄭瑞隆認為，從張文事前周密準備的行為來看，主動尋短的可能性不高，比較可能是在逃跑過程中意外墜樓身亡。

鄭瑞隆也分析張文背景，過去曾任空軍志願役，具備一定軍事訓練基礎，且對生存遊戲、戰術裝備有高度興趣，使其對煙霧彈、刀械等工具的使用並不陌生，可能強化犯案的計畫性與執行力。就目前掌握的跡證而言，尚未發現明確共犯或組織分工，較符合單獨犯案的型態，但實際動機與是否仍有其他未曝光細節，還有待檢警持續釐清。

