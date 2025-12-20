張文畏罪墜樓？ 誠品員工「1細節」猜他場勘過：墜地處鋪1疊紙箱

張姓逃兵在誠品南西店隨機砍人，警方封鎖線場。廖瑞祥攝



北捷台北車站、中山站19日發生驚悚隨機殺人，造成4人死亡多人受傷，涉案27歲通緝犯張文在被警方包圍，突然一路往百貨公司高樓層爬，最終墜樓不治，檢警不排除他畏罪；不過，誠品員工透露，張文著地的地方，原本堆置大量的紙箱，懷疑張文事先勘查過地點，只是，他墜地前，紙箱早被清除。

誠品員工透露，嫌犯可能事先場勘，想從頂樓跳到紙箱上逃逸，「結果紙箱今天（指案發日12月19日）都被清掉了」。該名員工不認為張文是畏罪尋短，「也許他想跳紙箱，只是不知道紙箱已經被清掉變那麼少，也許還有僥倖心態」。

廣告 廣告

網路甚至傳出陰謀論，質疑墜樓者非兇嫌張文！對此，台北市警察局20日說明，調閱相關處所監視錄影畫面、目擊民眾查訪，確認北車及誠品兩處案發現場均為同一犯嫌。

當時，中山警分局交通分隊林姓員警，正於案發處所外南京西路北側疏導交通，發現民眾呼喊砍人，並目睹犯嫌1人進入南西誠品內，遂協同保全人員入內追緝犯嫌，並於頂樓見犯嫌棄置刀椷及戰術背心等裝備後，即見犯嫌墜落於一樓停車場處，確認為張姓犯嫌1人犯案。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

更多太報報導

北車、北捷無差別殺人！黑衣男行兇後墜樓亡 起底「27歲、逃兵通緝」

北車被丟煙霧彈！57歲英勇男力阻嫌犯遭「一刀穿刺心肺」身亡

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生