張文畏罪自殺？ 高大成曝如何查出墜樓意圖關鍵

法醫高大成表示，可以透過驗屍查出張文的傷勢，就能研判其墜樓的意圖。（本刊資料照）

捷運台北車站、中山站19發生恐怖的隨機殺人事件，造成4死11傷悲劇，其中包含最終也墜樓身亡的凶手張文，至於張文到底是畏罪自殺，還是意圖逃脫？法醫高大成表示，可以透過驗屍查出傷勢，就能研判其墜樓的意圖。

張文畏罪自殺？ 高大成曝逃脫可能占8成

張文在人群眾多的台北車站、中山商圈丟煙霧彈，在闖入人群進行無差別攻擊，最後他於誠品南西店從6F墜樓身亡，造成包含自己在內共4死11傷的悲劇，目前相關單位還持續調查其犯案動機，以及背後是否有其他驚人內幕。

高大成昨（21）日表示，張文犯案前曾到誠品南西店勘查，應該知道墜落處曾放置紙箱，加上他跳下墜樓前曾脫去防彈背心等裝備，高大成研判他應該是想減輕全身的重量，試圖逃脫的可能占8成，畏罪自殺可能占2成。

張文墜樓意圖？ 驗屍傷勢成重要關鍵

至於要如何確認張文的墜樓意圖，高大成分析強調，可以從驗屍的傷勢來判斷，如果是死意已決的人，應該會呈現頭下腳上；如果是想逃脫的話，應該是腳步會先著地，腳骨一般來說會斷裂。

高大成也提到，張文目前失業、沒有工作，犯案前曾在外租屋，加上當時犯案身穿的裝備及煙霧彈等物品，應釐清金流，確認錢從拿裡來的？來判斷是否為單純個人犯案，還是背後有集團介入，才能有效防止類似事件再度發生。

