張文畏罪還是失足？警界看法也兩極 退休刑警曝1詭異關鍵：後者機率高

警方調查發現，張文向台中某化學工廠購買原料自製燒夷彈，疑似打算在聖誕節發動第三次恐攻。（警方提供）

張文犯下恐攻案至今已過一周，但由於本人死亡，加上破解平板進度受阻，如今動機依舊成謎，對於張文的墜樓身亡，警界看法也呈現兩極化，就有退休資深刑警點出1關鍵，直言實在不太可能是畏罪。

張文19日在北市四處縱火，接著在傍晚北捷台北車站進行第一波恐攻，回到租屋處整備裝備、稍作休息，一小時後再度外出，並在中山商圈展開第二波恐攻，站在大馬路上扔煙霧殫後，逃出長刀衝入人群隨機砍人，從誠品西南店1樓砍到4樓，最終在頂樓墜樓身亡。

廣告 廣告

原先警方認為張文是畏罪身亡，但疑點眾多，首先是張文特地在墜樓前卸下裝備，後續調閱監視器發現，張文在作案前2天，特地到現場進行勘查，還詢問店員怎麼去頂樓拍聖誕樹，疑似在規劃逃跑路線，畏罪說也因此產生動搖。

有專案小組員警表示，張文看似就是要跳樓，2公尺高的紙箱也不可能承受衝擊，且張文看起來並不著急，而是從容往頂樓走，「他就是要跳」，脫下裝備是象徵一種儀式感。但對此有退休資深刑警不認同，表示墜樓現場外牆有冷氣機支架，還有連至一樓的排水管，認為張文是想要攀爬逃離，他指出最大個關鍵，在於張文的裝備，「一個人想要尋短，怎麼還會在意身上的裝備？更別說不知道多久後警察就會追上來」。該名退休刑警說，張文墜樓時臉部朝上，近乎垂直下落，不符合一般輕生的拋物線軌跡，比起畏罪，失足的可能性更高。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

更多中時新聞網報導

蜜雪單飛 曝蕭亞軒讚新歌Demo抓耳

康康《紅白歌合戰》對決許志豪

木棉花操盤 《鬼滅之刃》 創長線奇蹟