張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈

台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。

根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的千慧旅館，換裝並攜帶長刀及自製炸彈再次上街。（圖/警方提供，下同）

最新調查指出，張文於事發當天下午5點39分（當地時間）抵達中山站，進入旅館後製作了25顆汽油彈，隨後攜帶武器走上中山商圈街頭，對多名民眾進行無差別攻擊。警方透露，張文在犯案後迅速逃離現場，闖入南西誠品，最終自五樓高處墜樓，經送醫後因傷勢過重不治身亡。

回顧整起事件，張文先是在北市公園路的租屋處縱火，隨後於台北車站M8出口投擲煙霧彈並持刀行兇，導致多人死傷。警方事後搜索其位於桃園楊梅的老家，試圖聯繫其家人，稍早終於聯絡到嫌犯母親，並在中山派出所錄取筆錄。目前，警方正全力調查張文的行兇動機，並釐清是否有其他共犯參與其中。

針對本次恐攻事件，台北市長蔣萬安表示，政府將全力協助傷者及其家屬，並加強全市的維安措施，避免類似事件再次發生。此外，專家建議民眾若感到心理不適或壓力過大，可撥打1995或1925尋求心理支持與協助。

