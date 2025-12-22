張文當保全2個月就離職 住戶看行凶畫面驚：判若兩人

張文的作案資金來源至今成謎。（圖／張文臉書）





張文犯下4死11傷隨機殺人案前，長期無收入卻能購買大量作案工具，引發外界好奇，其在擔任保全期間的經歷也成為檢警追查重點之一。外傳張文曾在台中某社區擔任保全，但任職不到1年就離職，對此，台中市保全公會作出回應。

檢警調查發現，張文2022年因酒駕遭空軍汰除後，於2023年6月至2024年6月間，曾在某大型保全公司擔任基層保全，月薪約3萬9千元，若含加班與津貼可超過4萬元。不過張文任職僅1年後離職，之後沒有任何薪資申報紀錄。

據《ETtoday新聞雲》，張文到台中北區某社區擔任保全後，因個性孤僻，幾乎與住戶零互動，令其中一名住戶對他印象深刻，該名住戶回憶，張文常被看到值勤時打電玩，也曾因態度不佳遭投訴，甚至曾因為與輪班同事衝突鬧上警局，只在社區做2個月就離職。住戶還透露，張文在新聞畫面裡的神情與臉型，與當時幾乎判若兩人。

對於張文曾在台中擔任保全一說，台中市保全公會向《三立新聞網》表示，目前還無法確認張文是否曾在台中任職，也不清楚張文是否受雇於正規保全公司。公會指出，依法應徵保全須具備良好素行、無重大刑事紀錄，過去未曾聽聞張文此人，相關情況仍待進一步釐清。

另多名保全業者透露，業界近年因人力短缺出現俗稱「現金班」的機動代班人員，受雇者現做現領、不留正式聘僱與薪資紀錄，形同產業中的幽靈人口。業者表示，這類人員多因債務或其他因素，無法透過帳戶領薪，轉而以現金方式工作。

業者進一步指出，合法經營的公司不會聘用現金班，但部分小型業者為節省成本，可能以未投保勞健保、薪資付現方式規避稅務與人事成本。由於現金班多半未經完整訓練與背景審查，已成為保全產業長期存在的管理漏洞與治安隱憂。

