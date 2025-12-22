張文當兵時出狀況？精神科醫師曝「可怕心態」：比鄭捷更決絕

張文19日在北捷台北車站及中山商圈丟擲汽油彈、煙霧彈，並持長刀進行隨機攻擊，造成4死11傷。（翻攝畫面）

北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機殺人事件，造成4死11傷，不少人回想到2014年的鄭捷案。精神科醫師沈政男分析，兇嫌張文可能是服志願役時出問題，犯案前已經走入恨世與厭世的死胡同，早就有輕生想法，可怕的是張文比鄭捷更決絕，「他跟家人斷絕聯絡，也把自己的租屋處燒了，連筆電也燒了，其實就是『一個人對抗世界』的心態」。

沈政男在個人臉書發文指出，張文案後大家不再只是對犯案者咒罵，而是有家屬想要知道犯案動機，甚至有鄰居覺得張文也很可憐，另外是有人將政治做牽扯，還好多數民眾沒有被凡事政治化的言論所影響，網紅肉搜大致上也是就事論事，沒有加油添醋。

廣告 廣告

沈政男分析，取名寄托了家長對小孩子的重視與期待，單名比較稀少，代表家長希望他成為一個獨特的人，這種家庭通常社經地位不會太低，爸媽的教育背景可能也不錯，求學階段成績與行為表現不錯，沒有什麼前科紀錄，「有沒有求學或工作方面的跌宕與挫折？」，看起來是當志願役時出了狀況。

沈政男認為，挫折人人都有，問題出在有沒有造成「自戀式傷害」，也就是傷到自尊的最核心、最底層，好像被人踩在腳底下，「這是什麼樣的屈辱？會激起什麼樣的怨恨與報復？此乃理解大規模隨機殺人的重要心理線索」，張文犯案前跟家人還有親友逐漸疏離，甚至有了輕生的想法，走進了恨世與厭世的死胡同。

沈政男說，可怕的是，張文比鄭捷更決絕，「他跟家人斷絕聯絡，也把自己的租屋處燒了，連筆電也燒了，其實就是『一個人對抗世界』的心態」，沈政男直言，張文模仿鄭捷，認為他做這樣的事情，是一種為了自己的復仇而犧牲的舉動。

沈政男提到，張文犯案時放置煙霧彈，除了製造混亂之外，還有另一層心理學意義，「在煙霧裊裊當中，一方面催眠自己，另外一方面也讓他看不清受害者面貌，下手可以更加兇殘」，是一種自戀式的復仇，最後無法承受後果只能走上絕路，雖然這種事古今都有，只是現代世界因為社會疏離與科技傳播，一些原本易受到「自戀式傷害」的人，更容易陷入負面循環無法自拔。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

更多中時新聞網報導

長照3.0 擬設中繼站醫照整合

Energy書偉當爸 馬年喜迎雙胞胎

畫家林月嬌 讓東西方藝術相遇