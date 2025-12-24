張文當兵酒駕緩起訴書曝！上路沒多久遭警逮

檢警將持續追查，張文為何會策畫這場攻擊。（圖／東森新聞）





對於張文各種起底，包括為何會策畫這場攻擊，檢警根據時間軸往前追查。發現他在服志願役期間酒駕上路，被檢方給予緩起訴，同時被軍方汰除，後續因為遷戶口，教召集令沒送達，張文沒有報到而被發布通緝，是否是因為這一連串事件影響，檢警將持續追查，也被發現買化學原料疑有圖謀。

來到蝦皮智取店拿取包裹，戴著鴨舌帽，一身輕便穿著的，就是這一回在北捷進行無差別攻擊的凶手張文。放大細看他手上拿取的包裹，上頭寫著「順億」，疑似是透過電商在「順億化工」，購買化學原料及相關器具。

張文所購買的商家，就是位在台中北屯的順億化工。據了解，順億化工販售化妝品、保養品原料居多，像是精油、香精，或是調製用的器皿，其他化學原料也都符合政府規範，所以檢調單位上門時，業者也嚇了一跳，只透露後台也無法完整看到購買者全名，但會配合調查。

不過張文除了買化工原料外，他酒駕前科情節也曝光。張文在2022年2月13號晚間在海產店用餐，幾杯黃湯下肚後，在知情的狀況下騎機車，結果被警方攔查，酒測值高達0.47。

當時張文，剛從桃園中壢吉林路出發，要前往中壢火車站，結果才剛上路就碰到警方攔查。

檢方給予張文緩起訴處分，並在緩起訴處分確定之日起，6個月內向國庫繳交5萬元，同時也被軍方汰除，之後又因為遷移戶口未申報，導致教召集令未送達，張文間接被發布通緝，一連串事件是否是張文萌發「策畫攻擊事件」的開端，檢警將持續釐清。

