張文疑假扮受害者！台北車站丟煙霧彈 「掩口鼻」跟人群逃跑

有民眾發現疑似張文的身影，混進逃跑人群中，掩著口鼻離開現場。 (圖／民眾提供)

台北車站縱火刺人案嫌犯張文的犯案手法曝光，警方調查發現他不僅精心策劃，還有多重變裝與逃逸路線。監視器畫面顯示，張文在台北車站丟擲煙霧彈後，竟假裝成受害者，掩住口鼻跟著人群逃竄。他犯案前2天即搬離租屋處，攜帶裝有武器的大箱子入住中山站附近旅館，並在犯案前刻意穿著連身雨衣進入捷運站，顯示其犯案過程精心計畫。

有民眾發現疑似張文的身影，混進逃跑人群中，掩著口鼻離開現場。 (圖／民眾提供)

事發於周五傍晚五點多，張文選擇在人潮洶湧的台北車站展開攻擊。監視器畫面顯示，當時捷運站大廳突然一陣騷動，接著冒出濃濃白煙，一名男子應聲倒地。張文不僅在台北車站四處丟擲煙霧彈、揮刀刺人，事後有民眾發現，他疑似假裝成受害民眾，趁著煙霧瀰漫時掩住口鼻跟著逃竄。民眾比對監視器中身穿卡其外套、黑色短褲男子的身形特徵和服裝，認為他就是張文，趁著混亂趕緊逃逸。

廣告 廣告

張文在台北車站犯案後，混入人群中沿著中山地下街方向一路逃跑，假裝自己也是受害群眾，最後從中山站出站回到旅館，準備進行下一波行動。警方調查發現，張文於19日下午將近5點，先回到公園路租屋處縱火，半小時後就在捷運台北車站展開攻擊，趁亂走地下街逃逸，來到中山站回旅館補充彈藥，晚間6點38分變裝後再度犯案。

值得注意的是，張文不只徒步逃逸，在下午接連縱火完畢後，他還騎著Ubike往反方向逃跑。更狡猾的是，張文縱火後準備前往捷運站犯案時，刻意穿著連身雨衣，推著行李廂搭手扶梯下樓，時間是下午4點59分，這表示他在站內觀察了約半小時才開始點燃煙霧彈攻擊，而不知情的搭車民眾全都成為他的目標。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

張文「防毒面具」揮刀砍人 連丟煙霧彈變裝隨機奪命

張文墜樓是畏罪或躲警要逃? 頂樓卸全身裝備

北市隨機殺人 張文平板雲端見「犯案計劃」策劃達半年

無差別攻擊「撞漫畫劇情」 作者驚喊：幾乎一樣

