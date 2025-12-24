張文疑網購化學原料 自製「燒夷彈」殺傷力強大

來到蝦皮智取店拿取包裹，就是在北捷進行無差別攻擊的凶手張文。（圖／東森新聞）





張文預謀在台北車站和中山站隨機殺人，犯案前到超商和電商平台智取電，領取包裹，這些包裹就是他犯案的工具，而他自製俗稱「燒夷彈」的凝固汽油彈，原料疑似就是來自台中的一家化工行，但化工行完全不知情，表示只販售精油香精等化學原料，符合規範，而這種「燒夷彈」，之前曾經用在越戰，是一種凝固汽油彈，一旦燃燒會附在人體上持續燃燒，殺傷力相當驚人。





來到蝦皮智取店拿取包裹，戴著黑色鴨舌帽，咖啡色外套中短褲，一身輕便穿著的男子，就是在北捷進行無差別攻擊的凶手張文，放大仔細看他手上拿取的包裹，上頭寫著順億，疑似是透過這家位在台中的順億化工網路平台，購買化學原料及相關器具，製作汽油彈。

據了解，順億化工販售化妝品、保養品原料居多，像是精油、香精，或是調製用的器皿，其他化學原料也都符合政府規範，檢調單位上門時，業者也嚇了一跳，只透露後台也無法，完整看到購買者全名，但會配合調查。

而檢警搜出查扣的這一瓶又一瓶，裝有黃色液體的玻璃罐，液體分層，底下有白色沉積物，像是雞尾酒一樣，就是俗稱「燒夷彈」的凝固汽油彈，早期是作戰用武器，曾經用在越戰，一旦燃燒會黏附在人體表面，持續燃燒造成傷害，這種混合型汽油彈，如果再加入白磷，在空氣中會自燃，產生大量煙霧，具有劇毒性，一旦成功點燃，恐怕會釀成重大傷亡，而這些原料，其實在一般化工行都可以買到。

理化老師鄭立彥：「那這個汽油炸彈，他透過化工行去買一些，化工原料加入汽油中，包含苯跟所謂的聚苯乙烯，這個東西加進去，它可以讓汽油變成焦炭，這時候所謂的叫做燒夷彈就產生了，這個會造成更大的殺傷力，如果又再加些白磷下去就會更危險。」

張文在拍賣平台，購買煙霧彈刀械器具，盾牌、防毒面具等，還網購化工原料製造，殺傷力驚人的汽油彈，還好沒有成功點燃，否則傷亡更加慘重。

