張文疑自製15支「燒夷彈」 高溫火焰恐致人體碳化

台北捷運台北車站、中山站19日發生恐怖攻擊事件，造成3死11傷，27歲兇嫌張文犯案後墜樓身亡。檢警追查發現，張文疑自製15支「燒夷彈」，這種曾在越戰造成無數死傷的武器，若在人潮密集處引爆，殺傷力驚人。

張文犯案前2天入住北市大同區南京西路一間旅館。（圖／警方提供）

專案小組在張文投宿的大同區南京西路旅館內，發現狹小房間宛如「小型軍火庫」。現場一輛塑膠推車內裝有11支汽油彈，床上氣泡袋中另有4支，警方並查扣各式長短刀械9把。更令人震驚的是，這些並非一般汽油彈。檢警調查指出，張文曾向台中一家化工行網購化學原料，疑似用於自製彈藥。這些汽油彈內的液體呈現明顯分層現象，底部沉積大量白色物質，研判可能添加黏稠劑，疑為俗稱「燒夷彈」的凝固汽油彈。

張文自製 汽油彈 。（圖／警方提供）

據《鏡週刊》報導，化學專家示警，燒夷彈的殺傷力極為恐怖。這種混合型汽油彈引爆燃燒後，溫度可瞬間飆破上千度，過去曾在越戰時期被大量使用。與一般汽油彈不同的是燒夷彈燃燒時會形成膠狀火焰，緊緊附著在人體皮膚上，難以拍打撲滅，甚至可能導致遺體碳化。燃燒過程還會釋放大量一氧化碳，若在捷運站等密閉空間引爆，受害者除燒傷外，也可能因吸入濃煙而窒息死亡。

此外，警方查出，張文犯案前2天入住北市大同區南京西路旅館，原訂在聖誕節期間（25日至27日）入住大同區另一家飯店，疑籌畫第3波攻擊。值得一提的是，該飯店與2018年香港陳同佳箱屍案發生地為同一現場。

