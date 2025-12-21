張文疑花1年半以上準備！「孤狼」LINE僅2聯絡人

凶嫌張文犯下北捷連續攻擊案，釀4死11傷，專案小組持續徹查他的犯罪動機。（圖／張文臉書）





通緝犯張文19日在捷運台北車站、捷運中山站商圈丟煙霧彈、隨機持刀殺傷民眾，造成包含他自己在內4死11傷，案件震驚台灣社會，北市警局成立專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦。專案小組發現張文準備犯案時序可能長達1年半以上，並發現他臉書帳號沒朋友、line都僅有2名聯絡人。

專案小組針對張文犯案動機、有無共犯及犯罪工具來源等面向進行追查，也查出張文的臉書不只沒有貼文，也沒加任何朋友，更沒有使用時下流行的Threads跟沒IG，他的LINE帳號好友都只有房東跟房仲。

專案小組調查，張文從2024年4月開始購買犯案設備，2024年4月開始透過網路賣場採買戰術手套、半臉式防毒面具、抗彈臂盾還有用來製作燃燒彈的材料等，今年1月透過網路購入汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇等，還有仿美軍制式的M18煙霧彈，他以花費4萬8千元購買了24顆。

關於張文購入的仿美軍制式煙霧彈，在經過警方鑑定之後確認只是生存遊戲使用的玩具製品版本，煙霧量、施放的強度、產生煙霧的時間都與真正的軍品有一定的差別，專案小組正持續追查他真正的犯罪動機，還有犯案用的凶刀來源。

