張文疑遭父痛罵「廢材」封閉自我 母匯錢只為確認他還活著

張文隨機殺人案相驗，張文父母鞠躬下跪道歉。廖瑞祥攝



去年12月在台北車站、中山商圈犯下隨機殺人案的嫌犯張文，奪走3命後墜樓身亡，犯案動機成謎。隨著調查發現，張文生長在一個典型「嚴父慈母」家庭，父親是工程師、母親是會計，父子二人曾因對職涯想法不同爆發衝突，父親甚至痛罵他「廢材」，疑似讓他心生怨恨封閉自我，與家人斷聯2年，而母親持續匯錢的原因，是因為兒子從不回訊息，只能看他帳戶提款，才能確認「兒子還在」。

張文隨機殺人案經過20多天調查，北檢昨（15日）宣布偵結，認定張文涉犯殺人、違法《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪，但由於已身亡而處分不起訴。同時，檢察官調查認定，張文應該是「孤狼式」犯案，因個性壓抑、人際關係貧乏，長期處於社會孤立狀態，最後產生反社會傾向並萌生犯案之意，經過長期縝密規劃，因而走向不歸路。

廣告 廣告

究竟為何張文會封閉自我？檢察官在案發後多次傳喚張文雙親開庭，拼湊出其成長軌跡。調查發現，張文曾就讀桃園永平工商餐飲科、虎尾科技大學，對於職涯規劃始終都與父親有衝突，大四時表示不想考研究所只想當兵，父子倆卻也因為兵役問題徹底決裂。

據調查，當時張文父親要求他「至少要當個士官」，認為這樣才算有點成就，但張文卻冷回一句：「我不想負責。」沒想到這句話徹底激怒父親，當場痛罵：「你就是個廢材！」這6個字烙印在張文心中，疑似種下極深的怨恨，導致他後來拒絕與原生家庭溝通，徹底封閉自我，走上孤立、反社會的不歸路。

檢方查出，張文從2022年10月開始在Google帳號創建「攻擊計畫書」，與家人斷聯超過2年的他，期間無論母親如何傳LINE訊息關心，張文總是「已讀不回」甚至「不讀不回」。張文母親為了確認兒子是否還活著，只能透過每季固定匯款到張文帳戶的方式，只要看到他有提領就能稍微安心，沒想到再次接到兒子消息，竟是他已鑄下大錯。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

更多太報報導

北市警「天羅地網」查張文！調3000支監視器、比對通聯網路 認證他「孤狼攻擊」

28天解碼張文案！主任檢察官坦言「偵辦難度高」：要把缺失的拼圖拼回來

張文隨機殺人事件後 北市警與捷運局合作設置API連接 提升即時調閱監視器效率