張文疑遭父親「飆罵6字」種下殺機！母急匯款動機曝光

張文於2025年12月19日犯下無差別攻擊事件，總共造成4死（含張文）11傷的慘劇，消息一出一度引發社會恐慌，由於張文犯案後墜樓身亡，檢警無法從他本人身上得知犯案動機，僅能從他生前留下的跡證查線索。經調查後發現，張文生長於「嚴父慈母」的高知識水準家庭，由於求學生涯不如預期，因此產生長期自卑，又遭父親痛罵「你就是個廢材」，疑似就此種下對社會報復的殺意，另外，母親匯錢的動機也曝光。

張文生涯表現平庸，受到家庭教育關係影響對社會充滿報復心態。（圖／翻攝畫面）檢警調查，張文求學與軍旅生涯均未受霸凌，影響他最重的恐怕是家庭生長環境，父親是工程師、母親是會計，加上哥哥也跟隨父親腳步成為工程師，自己在求學生涯的「成就不如預期」，因此產生自卑感。張文曾考上高中，卻不顧父親反對就讀永平工商餐飲科，但入學後又因覺得實習很辛苦，有想放棄念頭，但在父母堅持下才硬著頭皮念到畢業。





張文因父親怒罵「你就是個廢材！」，這句話成為壓死駱駝的最後一根稻草。（圖／翻攝畫面）

永平畢業後，張文考上虎尾科大，在大四時表示不想念書，想放棄考研轉而從軍，但軍旅生涯表現又平庸，父親要求他至少「要當個士官」才算有成就，但張文冷回父親「我不想負責」，當場讓父親怒罵「你就是個廢材！」這句話成為壓死駱駝的最後一根稻草，父子關係因此決裂，張文也就此徹底封閉自我，再也沒有和家人有聯繫長達2年時間，期間張文母親仍心繫孩子的生活狀況，但又連繫不上人，LINE關心訊息也都只有「已讀不回」或「不讀不回」，因此決定匯錢給張文，從「取款紀錄」確定自己兒子還活著，然而令人心碎的是，母親這份卑微的母愛與資助，最終竟被張文挪用作為購買犯案工具的資金。這段「想確認人還活著」的溫柔動機意外資助了殘酷罪行，也讓張母在痛失愛子之餘，還得面臨社會輿論的沉重撻伐。

