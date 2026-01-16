張文疑遭父「嗆這句」開始封閉自我！母匯錢原因曝光

張文求學與生涯規劃未如預期，使他長期自卑。（圖／翻攝畫面）

凶嫌張文去年12月19日在台北車站及中山南西商圈犯下隨機殺人案，導致3名無辜民眾死亡，最終在誠品生活南西百貨公司墜樓身亡。對此，檢警調查發現，張文出生於高知識水準家庭，長期在「嚴父慈母」的環境下成長。然而因求學與生涯規劃未如預期，使他長期自卑，之後更因被父親痛罵「你就是個廢材」，從此決定與家人斷絕聯絡，最終鑄下大錯。

據《ETtoday新聞雲》報導，調查指出，張文並非如先前傳聞稱，在求學及軍旅生涯階段遭到霸凌，而是因為母親是會計、父親及哥哥都是工程師，但他卻在學業成績及工作上不得志，再加上父親的壓力，使他長期陷入「成就不如預期」的自卑感。

據悉，張文考上高中後不顧父親反對，堅持就讀永平工商餐飲科，但入學後，他又抱怨實習辛苦，最後仍在父母要求下完成學業。從永平工商畢業後，張文成功考上虎尾科大，不過他在大四時透露自己不想繼續念書或考研究所，想簽志願役。

然而，張文從軍後軍旅表現平平，更因父親要求「至少要當個士官」才算有成就，而與對方發生口角，父親隨後也脫口而出「你就是個廢材」，導致張文從此封閉自我，決定與原生家庭斷絕聯絡，時間長達2年。

期間，母親因擔心兒子，頻頻透過LINE聯繫，但都被「已讀不回」或「不讀不回」。她無奈之下只好定期匯款到張文的帳戶，透過觀察金額的變動，來確認兒子是否平安。沒想到，這些資金最終竟被張文用來購買犯案用的武器和煙霧彈，最終釀成悲劇。

