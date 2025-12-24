張文的硬碟「幾乎無法破解」讓檢警卡關！鄉民提出關鍵解方

張文隨機殺人案案目前偵辦出現卡關，因為他筆電的硬碟有數位加密，微軟跟華碩都表示愛莫能助，傳出目前檢警要用「暴力破解」的方式，逐一測試48字元數字密碼，相當於10的48次方，但有鄉民提出關鍵解決方法了。

警方在張文租屋處發現他的筆電，所幸硬碟沒被燒毀。（圖／翻攝Threads）

據《知新聞》的報導，張文的筆電是華碩的頂級電競筆電「Strix SCAR 18 G834」，主打重度電競玩家及著重效能的玩家，硬碟是SSD固態硬碟，容量1TB起跳，作業系統有隨機版Windows 11預設「BitLocker」數位加密，規格方面入門版16GB DDR5記憶體、1TB的PCIe Gen4 M.2 SSD的款式，售價就高達9萬5,999元，若記憶體、處理器都加倍升級成32GB、2TB的「G834」，售價直接變成6位數來到11萬9,999元，讓人懷疑無業的張文把錢幾乎都拿去買武器，怎還會有餘錢買如此高檔的筆電。

張文房間床上發現2個平板電腦，紀錄關鍵預謀犯案證據。（圖／翻攝畫面）

而目前刑事局向微軟跟華碩請求協助都碰壁，目前傳出要土法煉鋼，用「暴力破解」方式逐一測試密碼，將面對高達「10的48次方」種組合，此法也被鄉民虧爆，表示「暴力破解真的做夢比較快」、「用超級電腦跑個幾百年也很難」、「試試123456」，不過也有鄉民提出有建設性的建議，表示「微軟帳戶有綁手機確實有機會破解啊！重設密碼收簡訊就好」。

張文大學時用自拍照當報告範例。 （圖／翻攝四叉貓臉書）

張文大學時的研究 計畫 曾獲國科會補助。 （圖／翻攝四叉貓臉書）

張文逃到誠品南西店頂樓。（圖／翻攝畫面）

張文最後畏罪跳樓身亡。（圖／翻攝畫面）

張文攜帶的一整箱汽油彈，被57歲男子余家昶捨命擋下。（圖／翻攝畫面）

學生寫信給慘死張文刀下的余先生。（圖／中天新聞）

一些民眾20日白天在中山站商圈獻花致哀。（圖／中天新聞）

