張文的錢不只用來買武器？還網購充氣娃娃等情趣用品

台北市中山區隨機攻擊案造成4死11傷的兇嫌張文，媽媽給他的錢除了拿來買武器跟筆電，警方調查還發現他還有拿來買充氣娃娃等情緒用品，紓解生理需求。

張文的錢除了買武器，也有買情趣用品。 （圖為他買豆漿畫面／警方提供）

警方在張文租屋處發現他的筆電，所幸硬碟沒被燒毀。（圖／翻攝Threads）

幾乎足不出戶的張文，生活費用相關來源主要依賴母親不定時匯款，先前擔任保全的存款很快就花用殆盡。據悉張母自2023年3月至2025年10月間，共匯出82萬餘元資助兒子維持日常生活，不過，他除了把大部分的錢都拿去買武器，平常的開銷再扣除房租跟餐費，還買了要價9萬多塊起跳的電競等級筆電，以及花錢玩桌機版的線上遊戲。

廣告 廣告

張文房間床上發現2個平板電腦，紀錄關鍵預謀犯案證據。（圖／翻攝畫面）

但警方近日查出，他的錢竟還有拿來網購充氣娃娃等情趣用品，用來紓解生理需求，而且是常常買，成為他生活中的「大宗開銷」之一，但外傳有女友的張文怎會想買這些洩慾，是否在「孤狼犯案」的過程中不想被掌握行蹤，所以才用此方式紓解生理需求，警方還要再釐清。

張文大學時用自拍照當報告範例。 （圖／翻攝四叉貓臉書）

張文大學時的研究 計畫 曾獲國科會補助。 （圖／翻攝四叉貓臉書）

張文逃到誠品南西店頂樓。（圖／翻攝畫面）

張文最後畏罪跳樓身亡。（圖／翻攝畫面）

張文攜帶的一整箱汽油彈，被57歲男子余家昶捨命擋下。（圖／翻攝畫面）

學生寫信給慘死張文刀下的余先生。（圖／中天新聞）

延伸閱讀

感謝余家昶無私英勇行為！疑張文哥哥親筆信致敬余母

張文租屋處空冰箱飄濃烈油味 異常整潔且極少私人物品

桃園男PO「下一個張文，會出現」 檢聲押遭法院駁回