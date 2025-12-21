張文直奔誠品南西頂樓「是想跳紙箱逃走」？還曾提前場勘…警還原動線揭真相

張文犯後在南西誠品頂樓墜樓。圖／警政署提供

台北市19日傍晚接連發生重大隨機殺人事件，現年27歲的男子張文先是在多處縱火、在台北車站投擲煙霧彈，再前往中山南西商圈持長刀隨機攻擊，最終造成3人死亡、9人受傷，張文則畏罪墜樓身亡，怎料網上近日卻流傳「張文原本打算藉回收紙箱逃生，因紙箱被清空才墜樓」的說法。對此，承辦警員從案發時間線、張文行動軌跡及現場環境綜合研判，張文藉紙箱逃生的可能性極低，相關說法多屬外界揣測。

張文直奔頂樓是想逃生？行徑從容無逃竄跡象

警方調查發現，張文在案發前一天曾前往誠品生活南西店場勘，期間還在4樓服務台詢問：「可不可以讓我去頂樓，我要去拍攝影片」，但當時被服務人員告知，若要進行攝影則先須獲得總公司同意，因此並未進入頂樓；至於19日可以進入頂樓，則是因為張文手持長刀、無人敢攔。警方研判，張文對賣場動線及頂樓位置並非臨時起意。

不過，專案小組成員分析張文當天的犯案動線後，可見張文19日晚間6時37分許已在捷運中山站外、南京西路一帶持刀隨機攻擊，後來才闖入誠品生活南西店，警方是在晚間6時39分接獲報案，但當時警力尚未抵達現場，因此若張文當下真想逃，完全可以在警方尚未到場前，選擇沿街逃跑，最後反而逃進封閉式百貨建築物，增加脫困難度。

張文犯案後闖入誠品南西。圖／翻攝自Threads

頂樓卸下隨身物品整齊擺放 警方認為屬「儀式性行為」

警方調閱監視器畫面後發現，張文闖入誠品南西店後，從1樓搭乘手扶梯一路向上，先是在4樓持刀捅死一名王姓男性顧客，再繼續走向頂樓，整個過程並未顯得過於慌張或急著逃離，動作相當從容：「他完全沒有急著逃跑，反而十分從容，有種從容就義的感覺。」

另外，網上還傳出張文在頂樓將身上裝備、眼鏡、手錶、刀械等物品卸下並整齊擺放，懷疑張文是為了減輕重量、方便逃生才這麼做。對此，專案小組成員直言，這樣的行為反而更接近輕生者常見的「儀式性動作」，若真是為了逃生，護膝等裝備反而能保護身體，張文根本不必將其脫下：「從6樓跳下來叫逃跑？那是他自己的選擇，他就是要跳。」

張文最後從頂樓墜下。圖／翻攝畫面

警方初步研判非失足、紙箱難以成為逃生依據

還有自稱誠品南西店的員工透露，張文墜樓處是平時堆滿紙箱的回收處，而且在案發前紙箱高度一度堆至成人頭部，懷疑張文事先勘查並打算藉紙箱逃生。對此，承辦警員則認為，張文墜樓處下方是空地、旁邊是收費停車場，周邊並無其他樓層可以讓人跳躍或轉移，而且一般人即使看到紙箱，也不會認為能承受從5、6樓跳下的墜樓者重量。

警員也補充，放置紙箱的位置上方還有鐵皮遮蔽，就算沒有清空紙箱，從墜樓位置也不容易直接看到紙箱，更不可能作為判斷逃生的依據。警方初步研判，張文是自行翻越圍牆墜樓，並非意外失足，但究竟是意圖逃生失敗或畏罪輕生，則仍待後續調查釐清。

