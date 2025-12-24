張文真有幫手？LINE遭起底僅2好友 疑加入「這軟體」秘密群組

即時中心／黃于庭報導

人來人往的台北市區19日晚間驚傳隨機攻擊，造成3位無辜民眾不幸罹難，凶嫌張文則於作案後墜樓不治。警方持續追查案情，發現張文3年來共收到來自母親的金援82萬；另調閱通聯記錄，他則於今（2025）年起便未與外界聯繫，LINE好友僅有2人，不過卻被發現其註冊通訊軟體Discord，讓外界不禁懷疑，他是否真為「孤狼作案」。

回顧案情，張文事發當日於中山區林森北路、長安東路連續涉犯3起縱火案，隨後返回中正區租屋處外縱火；17時23分步行前往捷運台北車站，於M8-M7沿線丟擲煙霧彈，並持刀砍殺余男致死；隨後至南京西路旅館更換衣物，再於18時37分前往誠品南西店，丟擲煙霧彈及隨機持刀攻擊，造成蕭姓、王姓男子喪命。

警方持續追查張文金流，發現他2023年8月離職後便斷了收入來源，雖其父母稱「2年沒有聯繫」，但張母同年就匯款45萬，隔（2024）年起每隔3個月匯款3至4萬，3年來共給兒子82萬。

張文靠著母親金援，在網路購物平台購入刀械、煙霧彈等，作案工具一一被警方尋獲，事後更搜出關鍵平板電腦，雲端硬碟詳細記載犯罪計畫，可見其心思縝密，預謀殺人已久。

張文如此計畫性的犯案，外界也好奇是否有共犯。根據《東森新聞》報導，警方調出通聯記錄，今（2025）年起他就未與他人通話，通訊軟體LINE好友只有房東及房仲2人，每月僅會告知房東已繳交房租。

不過，網紅四叉貓卻發現，張文的Email有1千多封信，同個帳號還註冊了通訊軟體Discord，該軟體隱密性極高，用戶皆匿名發言、使用語音。專家直言，Discord總部位於美國，另有分支在荷蘭，司法機構聯絡困難，遑論取得資料，警方追查恐怕有相當難度。

