張文真的畏罪嗎 誠品員工：墜樓處本來有一疊厚紙箱

台北市市中心19日傍晚爆發隨機殺人案，兇嫌張文被警方圍捕時，跑到誠品南西店5樓，墜樓不治。外界推測張嫌畏罪尋短，不過誠品南西店員工透露，墜樓處是資源回收場，平常堆滿紙箱，事發前已堆到一個成人的高度，懷疑張文事先勘查過地形，意圖跳樓脫逃，卻不知道紙箱清光了。

北捷恐怖攻擊爆發後，北市警網追捕張文，他一路跑到誠品南西店5樓，最後墜樓送醫不治。整起事件釀成包括行兇者在內共4人死亡，另有5人受傷。

社群平台Threads有一名網友自稱誠品員工，他認為張文曾經場勘過，並擬妥脫逃路線，因墜樓處是資源回收場，平常堆滿紙箱，懷疑張文想跳樓逃逸，「結果紙箱今天（指12月19日）都被清掉了」。

廣告 廣告

網友說，18日丟紙類的時候，紙箱高度已堆到頭部高度，「也許他想跳紙箱，只是不知道紙箱已被清掉變那麼少」。

更多中時新聞網報導

最幸運新人 帕拉斯忍懼高登機翼開唱

2025十大娛樂新聞回顧》劉品言嫁連晨翔喜獲千金

宋柏緯愛情觀變成熟 功臣竟是ChatGPT